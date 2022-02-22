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فيديو صادم.. برنامج تلفزيوني أوكراني يتحول لحلبة مصارعة

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صورة من مقطع الفيديو للشجار
صورة من مقطع الفيديو للشجار

فيديو صادم.. برنامج تلفزيوني أوكراني يتحول لحلبة مصارعة

دبي - العربية.نت

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في مشهد صادم اندلع شجار عنيف في برنامج تلفزيوني أوكراني بعدما اشتدت حدة النقاش بين ضيفين حول الأزمة الأوكرانية الروسية، وتطور إلى عراك بالأيدي، حيث هاجم صحافي ضيفاً من حزب معارض.

وبدأ الشجار عندما هاجم الصحافي يوري بوتوسوف، السياسي نيستور شوفريش، وضربه قبل أن يسقطه أرضاً، بعد أن تفاقمت التوترات خلال البث المباشر.

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فقد احتدم النقاش عندما سئل السياسي عما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "مجرما"، فيما رفض شوفريش إدانة الكرملين، وتجنب الإجابة عن السؤال.

وكان جزء من النقاش كذلك حول الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو، كما انتقد الصحافي رد الضيف وقال للجمهور: "هناك عميل روسي هنا في الاستديو".

استئناف النقاش

إلى ذلك، تصاعد الجدل أكثر، وذهب بوتوسوف إلى شوفريش ولكمه في وجهه بشكل مفاجئ، وبعد أن أسقطه على الأرض، نفذ حركة تشبه تلك التي يستخدمها المصارعون لتثبيت خصومهم.

وبعد انتهاء الشجار، استؤنف النقاش كأن شيئاً لم يكن فيما بدت علامات وجروح في وجه كلا الضيفين واضحة للعيان.

يشار إلى أن شوفريش عضو في حزب "للحياة" المعارض في أوكرانيا وموالٍ لروسيا.

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