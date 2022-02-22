فيديو صادم.. برنامج تلفزيوني أوكراني يتحول لحلبة مصارعة
في مشهد صادم اندلع شجار عنيف في برنامج تلفزيوني أوكراني بعدما اشتدت حدة النقاش بين ضيفين حول الأزمة الأوكرانية الروسية، وتطور إلى عراك بالأيدي، حيث هاجم صحافي ضيفاً من حزب معارض.
وبدأ الشجار عندما هاجم الصحافي يوري بوتوسوف، السياسي نيستور شوفريش، وضربه قبل أن يسقطه أرضاً، بعد أن تفاقمت التوترات خلال البث المباشر.
فقد احتدم النقاش عندما سئل السياسي عما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "مجرما"، فيما رفض شوفريش إدانة الكرملين، وتجنب الإجابة عن السؤال.
وكان جزء من النقاش كذلك حول الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو، كما انتقد الصحافي رد الضيف وقال للجمهور: "هناك عميل روسي هنا في الاستديو".
#تفاعلكم: برنامج تلفزيوني أوكراني يتحول لحلبة مصارعة! pic.twitter.com/zwEo4IDD6N— العربية - #تفاعلكم (@tafa3olcom) February 20, 2022
استئناف النقاش
إلى ذلك، تصاعد الجدل أكثر، وذهب بوتوسوف إلى شوفريش ولكمه في وجهه بشكل مفاجئ، وبعد أن أسقطه على الأرض، نفذ حركة تشبه تلك التي يستخدمها المصارعون لتثبيت خصومهم.
Nestor Shufrych, a pro-Russian politician, and Yuriy Butusov, an editor of CensorNet, got into a fight.. pic.twitter.com/h6deUm1lQx— Geo_monitor (@colonelhomsi) February 18, 2022
وبعد انتهاء الشجار، استؤنف النقاش كأن شيئاً لم يكن فيما بدت علامات وجروح في وجه كلا الضيفين واضحة للعيان.
يشار إلى أن شوفريش عضو في حزب "للحياة" المعارض في أوكرانيا وموالٍ لروسيا.
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