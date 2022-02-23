بالفيديو.. بوتين يحرج رئيس مخابراته والأخير يرتبك ويتلعثم

أحرج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رئيس الاستخبارات سيرغي ناريشكين، بعد سؤاله بشكل مفاجئ إذا ما كان يؤيد الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين شرق أوكرانيا.

إلا أن رئيس المخابرات أشار خطأ إلى أنه يؤيد انضمام الجمهوريتين إلى روسيا الاتحادية، وذلك خلال اجتماع أجراه بوتين مع أعضاء مجلس الأمن القومي الروسي أول من أمس الاثنين.

وأظهر مقطع فيديو خلال الاجتماع الذي بُث على التلفزيون الرسمي، رئيس المخابرات متلعثماً وهو يقول إنه يدعم اقتراح دمج جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية في روسيا.

توتر شديد وارتباك

إلا أن سيد الكرملين أسرع بالرد عليه قائلاً: "لا نناقش ذلك، نتحدث عن الاعتراف باستقلالهما"، وهنا بدا التوتر شديداً على ناريشكين الذي صحح زلة لسانه، بالقول "نعم .. أدعم اقتراح الاعتراف باستقلالهما"، فيما قاطعه بوتين مرتين خلال حديثه طالباً منه أن يكون واضحاً.

يشار إلى أن اجتماع مجلس الأمن الروسي هذا كان خصص لمناقشة القرار الروسي فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، وكذلك تصريحات الأعضاء، وتقديرهم للموقف.