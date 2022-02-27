هذه أول حرب في العالم على تيك توك..معركة فيديوهات ولايكات!

عادةً ما يرتبط تطبيق "تيك توك" بمقاطع فيديو الرقص ودروس الموضة والأخبار الخفيفة اللطيفة، لكنه بات الآن مليئاً بمقاطع قصيرة وخاطفة من الصراع الروسي الأوكراني، التي تتنافس على جذب انتباه مليار مستخدم في حرب دعائية غير مسبوقة في عصرنا الحديث.

فقد أصبحت تلك المعركة أول حرب على "تيك توك" في العالم، حيث انتشرت مقاطع مصورة من الميدان تظهر جنودا يسيرون في الطرقات أو ضربات صاروخية على المدن الأوكرانية، فضلا عن الدبابات الروسية التي شقت الحدود بين البلدين المتجاورين.

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لا بل إن أحد المقاطع (مدته 40 ثانية) الذي يظهر أربعة جنود أوكرانيين يعرضون أسلحتهم، جذب أنظار أكثر من 1.5 مليون شخص، وفق ما أفادت صحيفة "تلغراف" البريطانية.

حرب إعجابات

فيما شاهد أكثر من 18 مليوناً ستة مقاطع فيديوهات على حساب أحد الجنود الأوكرانيين، في رقم خيالي!.

إلى ذلك، أظهرت مقاطع أخرى انتشرت على نطاق واسع جنوداً أوكرانيين على الجبهات، إضافة لضربات روسية صاروخية ودبابات تسير عبر الجليد.

في المقابل، حذر محللون من خلط العديد من مقاطع الفيديو الحقيقية بمقاطع من صراعات أخرى أو تدريبات عسكرية في مناطق بعيدا عن أوكرانيا، والتي تنتشر أيضاً على الفور جنباً إلى جنب مع اللقطات الميدانية الفعلية أو الحقيقية.

مقاطع مزورة

وقال روب لي، طالب دكتوراه في كلية كينغز كوليدج لندن، قسم دراسات الحرب، إن التطبيق ليس جديراً بالثقة دائماً.

كما أكد أن هناك العديد من الخطوات التي يمر بها المقطع للتحقق من صحته، مشيراً إلى أن الكثير من المواد تبث أو تنشر في غضون ساعة أو ساعتين، أو ربما في نفس اليوم، دون تفاصيل.

يشار إلى أن "تيك توك" يختلف عن الكثير من منصات الوسائط الاجتماعية الأخرى مثل فيسبوك وتويتر، لأنه يجذب الشباب بشكل أساسي.

كما يتيح للمستخدمين تحميل مقاطع فيديو أقصر وأسرع من أي وقت مضى، ما يمكنها من الانتشار بسهولة أكبر وفي غضون ساعات قليلة فقط!.