حفلة بلا حجاب تحرج سفير إيران بلندن.. وفيديوهات تشعل نارا

يبدو أن الفيدوهات والمقاطع المصورة التي انتشرت بين الإيرانيين مؤخرا لحفلة أقامها السفير الإيراني، محسن باهارفاند، في لندن ستطيح به.

فقد استدعي باهارفاند قبل أيام قليلة إلى طهران، بحسب ما نقلت وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية، بعد تداول مقاطع مصورة على مواقع التواصل تُظهر نساء بلا حجاب، ضمن حفل استقبال في السفارة الإيرانية!

Reportedly Iran’s Ambassador to the UK is fired by Tehran. Mohsen Baharvand was just appointed last July. This video below, circulated in social media shows a recent party in the embassy without Islamic restrictions such as compulsory hijab. pic.twitter.com/cfKRZu7xPX — Ali Kheradpir (@AliKheradpir) February 25, 2022

مادة اعلانية

فيما سرت أنباء قوية عن إبعاده من منصبه.

صالة صاخبة وصورة لخامنئي

وكانت تلك المشاهد أظهرت امرأة تعزف على البيانو، إلى جانب عازفة كمان بلا حجاب.

كما بدا في فيديو آخر تجمع لعدد من الضيوف والمسؤولين إلى جانب نساء سافرات، فيما بدت صورة كل من المرشد الإيرني، علي خامنئي، والخميني معلقتين على الحائط في الصالة الصاخبة التي ضمت الضيوف.

وأدت تلك المقاطع إلى حملة انتقادات على مواقع التواصل، حيث تساءل عدد من الإيرانيين عن مدى أهمية مثل تلك الحفلات للشعب.

كما سأل آخر ما هي المنافع التي تجلبها تلك السهرات للإيرانيين الذين يعانون من ظروف اقتصادية سيئة؟!