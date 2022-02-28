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فيديو لطبخ الدجاج يشعل تيك توك.. حيلة لا تخطر على البال

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أجنحة دجاج مقرمشة - شترستوك

فيديو لطبخ الدجاج يشعل تيك توك.. حيلة لا تخطر على البال

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أشعل فيديو عن طبخ الدجاج بطريقة بسيطة للغاية منصة "تيك توك" الشهيرة، فهذه الحيلة الذكية لم تخطر على بال أحد من قبل!

ففي التفاصيل شارك محمد ياسين، وهي طاهٍ مقيم في شيكاغو، ويتابعه 100 ألف شخص عبر المنصة العالمية، طريقة طبخ الدجاج مع جلده لتكون النتيجة مقرمشة وشهية.

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وللحصول على هذه النتيجة اللذيذة، أنت لست بحاجة إلى أي مكونات فاخرة أو توابل، إضافة إلى أنها فقط تستغرق ثواني.

ويقول محمد، إن الماء المغلي يشد جلد الدجاج ويجعل أجنحته مقرمشة بعد طهيه.

كما نرى في الفيديو الطاهي الشهير على تيك توك، وهو يصب الماء المغلي على أفخاذ الدجاج قبل أن يضعها في الفرن، لتحصل على ملمس مقرمش ومثالي.

@m_yasin24 Wow it’s been a whole year 🙏🏼 thank you all! #viral #washyourchicken #dontwashyourchicken #fyp #easyrecipes #humbled ♬ original sound - Valentina Trovato

ووفقا لمحمد، فإن القيام بذلك سيضمن عدم حصولك على أجنحة دجاج جافة ويابسة.

هذا وحصد الفيديو حوالي 15 مليون إعجاب، وتم تداوله بشكل واسع بين منصات التواصل.

يشار إلى أن محمد لديه 104 آلاف متابع على TikTok، وأكثر من 1.8 مليون إعجاب وينشر بانتظام مقاطع فيديو لوصفاته، إلى جانب نصائح وحيل الطبخ.

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