طالب أزعج إيلون ماسك لأشهر.. يحول جهده لفضح تحركات أثرياء روسيا

بعد أن ذاعت شهرته من خلال حسابه على "تويتر" (Elon Jet)، حوّل الشاب جاك سويني تركيزه اليوم، لتتبع طائرات بعض أثرياء روسيا الذين يتعرضون لضغوط دولية متزايدة بسبب غزو أوكرانيا.

Roman Abramovich's Helicopter M-SOLA Landed near Basseterre, (unassigned), KN. Apx. flt. time 17 Mins. pic.twitter.com/KARQJ6pWQD — Russian Oligarch Jets (@RUOligarchJets) February 28, 2022

فهذا الشاب جعل إيلون ماسك يعيش مخاوف من تعقب طائرته بعد أن استخدم سويني تقنية متقدمة لتتبع الطائرة الخاصة بصاحب شركة تيسلا للسيارات الكهربائية، منذ شهور، وقام بنشر تحركاته على حسابه في تويتر ElonJet الذي يضم حالياً أكثر من 350 ألف متابع، ما دفع بماسك إلى عرض مبلغ 5 آلاف دولار عليه لإغرائه والتوقف عن تعقبه. لكن سويني رفض العرض وطالب بمبلغ 50 ألف دولار في المقابل، قائلاً إن المبلغ سيغطي رسوم مدرسته ويساعده في شراء سيارة تسلا.

Alexander Abramov's Jet D-APGS Took off from London, England, GB. pic.twitter.com/SsiYfkINLr — Russian Oligarch Jets (@RUOligarchJets) March 1, 2022

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وفي حين أن الشاب البالغ من العمر 19 عاماً ليس الشخص الوحيد الذي يقدم مثل هذه الخدمات، فإن ما يجعل حسابه فريداً من نوعه هو سهولة الوصول إليه والنافذة الجذابة التي يوفرها لكشف حياة الأغنياء.

وبعد تلقيه طلبات عديدة لتتبع طائرات الأوليغارشية الروسية، قال سويني لوكالة "بلومبرغ" إنه أنشأ الحسابات. وباستخدام قائمة الطائرات التي يتم تتبعها بواسطة مدونة تسمى "Radar Spots"، تمكن من إنشاء حساب على "تويتر" وحصد أكثر من 53 ألف متابع في غضون أيام قليلة.

وأضاف: "الطائرات التي يمتلكها هؤلاء القلة فارهة"، مشيراً إلى أن "أثرياء روسيا يسافرون على متن طائرات تجارية مثل إيرباص A319 وبوينغ 737 وهي طائرات ضخمة مقارنة بالطائرات الأخرى".

يتتبع حساب "Oligarch Jets" الروسي كثيراً من الطائرات الخاصة والتجارية، بما في ذلك تلك المملوكة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين - أغنى شخص في روسيا - ومالك نادي تشيلسي لكرة القدم رومان أبراموفيتش والملياردير ألكسندر أبراموف.