مرة أخرى.. قوات شيشانية تنطلق نحو العاصمة الأوكرانية

مع دخول العملية العسكرية الروسية يومها السادس، أظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ما قيل إنها قوات شيشانية تتحرك نحو العاصمة الأوكرانية كييف.

وأوضح المقطع آليات ضخمة تسير وراء بعضها البعض، فيما أشار ناشروه إلى أنها قوات شيشانية تتحرك نحو العاصمة الأوكرانية إلى جانب القوات الروسية التي ترابط على أبوابها.

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زعيم الشيشان للأوكرانيين: أطيحوا بحكومتكم!

وأتى انتشار المقطع متزامناً مع ما أفادت به وسائل إعلام غربية الاثنين، حول تحرك قوات شيشانية أخرى بالقرب من مفاعل تشيرنوبل الذي شهد عام 1986 أسوأ حادث نووي في التاريخ، وذلك بعدما أعلن رمضان قديروف، زعيم منطقة الشيشان الروسية وحليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت الماضي، أنه تم إرسال وحدات شيشانية إلى أوكرانيا، وحث الأوكرانيين على الإطاحة بحكومتهم.

فيديو متداول لما يعتقد أنها قوات شيشانية تتحرك نحو العاصمة الأوكرانية

#العربية pic.twitter.com/yqv7ps0cXA — العربية (@AlArabiya) March 1, 2022

ففي مقطع مصور بُث على الإنترنت، تباهى قديروف بأن الوحدات الشيشانية لم تتكبد أي خسائر حتى الآن، وقال إن القوات الروسية يمكنها بسهولة السيطرة على المدن الأوكرانية الكبيرة بما في ذلك العاصمة كييف، لكن مهمتها هي تجنب وقوع خسائر في الأرواح.

روسيا تسيطر على موقع المفاعل

ويوم الجمعة، أعلنت الرئاسة الأوكرانية أن القوات الروسية سيطرت على محطة تشيرنوبل. وقال ميخايلو بودولياك أحد مستشاري الرئاسة "بعد معارك شرسة، خسرنا السيطرة على موقع تشيرنوبل".

يشار إلى أن المفاعل الرابع في محطة تشيرنوبل للطاقة انفجر في أبريل 1986، ما أدى إلى تلويث معظم أنحاء أوروبا.

وحشدت العديد من الدول الأوروبية فضلا عن الولايات المتحدة والناتو، قوات عسكرية في دول قريبة من أوكرانيا، بعد أن أطلقت القوات الروسية عملية عسكرية، ودخلت الشرق الأوكراني، كما قصفت العاصمة كييف، عقب حشد آلاف الجنود على حدود الجارة الغربية على مدى الأشهر الماضية.