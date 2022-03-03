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بقعة سوداء على جبين بايدن تثير التكهنات.. ما سرها؟

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الرئيس الأميركي جو بايدن (أ ف ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن (أ ف ب)

بقعة سوداء على جبين بايدن تثير التكهنات.. ما سرها؟

دبي - العربية.نت

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انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي العديد من التساؤلات والتكهنات بعدما ظهر الرئيس الأميركي جو بايدن أمس، وعلى جبينه بقعة سوداء داكنة.

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فقد افترض البعض أن تكون البقعة ناجمة عن حادث تعرض له الرئيس، ما نتج عنه كدمة، فيما تكهن البعض بأن تكون بسبب شيء لامسه وترك أثراً عليه.

في المقابل، ظهرت العلامة على جبين بايدن بعد مشاركته في قداس "أربعاء الرماد"، حيث تم تداول مقاطع مصورة له عقب خروجه من القداس.

وظهرت على جبهته بقعة سببها رماد وضع على الرأس كجزء من مراسم القداس.

من جانبه، قال بايدن في تغريدة على تويتر بعد مشاركته بالقداس "أنضم إلى المسيحيين في جميع أنحاء العالم في الاحتفال بأربعاء الرماد - وأصلي من أجل أولئك الذين فقدوا أحباءهم خلال العام الماضي. الصوم الكبير هو وقت لتعميق إيماننا ونحن نستعد لفرح عيد الفصح".

الرئيس الأميركي جو بايدن (أ ف ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن (أ ف ب)

يشار إلى أن "أربعاء الرماد" هو أول يوم من زمن الصوم المسيحي ويرمز في التقاليد والعقيدة المسيحية إلى التوبة.

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