بقعة سوداء على جبين بايدن تثير التكهنات.. ما سرها؟

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي العديد من التساؤلات والتكهنات بعدما ظهر الرئيس الأميركي جو بايدن أمس، وعلى جبينه بقعة سوداء داكنة.

فقد افترض البعض أن تكون البقعة ناجمة عن حادث تعرض له الرئيس، ما نتج عنه كدمة، فيما تكهن البعض بأن تكون بسبب شيء لامسه وترك أثراً عليه.

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في المقابل، ظهرت العلامة على جبين بايدن بعد مشاركته في قداس "أربعاء الرماد"، حيث تم تداول مقاطع مصورة له عقب خروجه من القداس.

Today, I join Christians around the world in observing Ash Wednesday — and pray for those who have lost loved ones during the past year. Lent is a time to deepen our faith as we prepare for the joy of the Easter season. — President Biden (@POTUS) March 2, 2022

وظهرت على جبهته بقعة سببها رماد وضع على الرأس كجزء من مراسم القداس.

من جانبه، قال بايدن في تغريدة على تويتر بعد مشاركته بالقداس "أنضم إلى المسيحيين في جميع أنحاء العالم في الاحتفال بأربعاء الرماد - وأصلي من أجل أولئك الذين فقدوا أحباءهم خلال العام الماضي. الصوم الكبير هو وقت لتعميق إيماننا ونحن نستعد لفرح عيد الفصح".

يشار إلى أن "أربعاء الرماد" هو أول يوم من زمن الصوم المسيحي ويرمز في التقاليد والعقيدة المسيحية إلى التوبة.