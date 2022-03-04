.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

جرار مزارع أوكراني يسحب دبابة روسية.. وفيديو يوثق

  • الخط
صورة من مقطع الفيديو
صورة من مقطع الفيديو

جرار مزارع أوكراني يسحب دبابة روسية.. وفيديو يوثق

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

مع احتدام المعارك بين الجيشين الروسي والأوكراني ووقوع خسائر في كلا الجانبين، انتشرت مقاطع مصورة على الإنترنت لدبابات محترقة أو مدرعات مدمرة، كذلك انتشرت مقاطع لمواطنين أوكرانيين وثقوا بعض ما أسموها خسائر روسية.

فقد كشفت لقطات على الإنترنت مزارعاً أوكرانياً يسحب بجرارات زراعية دبابة روسية، وفق ما نشرت صحيفة "إندبندت" البريطانية.

رئيس أوكرانيا: لا أجيد إطلاق النار.. وأريد التحدث مع بوتين العرب والعالم روسيا و أوكرانيا رئيس أوكرانيا: لا أجيد إطلاق النار.. وأريد التحدث مع بوتين

وشارك النائب المحافظ والضابط السابق في الجيش البريطاني جوني ميرسر، المقطع على تويتر أمس الخميس، مع التعليق: "لا يوجد خبير، ولكن لا يبدو أن العملية العسكرية تسير بشكل جيد".

وكان ميرسر، وهو ضابط سابق في الجيش البريطاني، قد نشر فيديو يوم 28 فبراير عبر حسابه على تويتر، يظهر فيه جرار يسحب دبابة فيما كان جندي يلاحق الجرار.

من جهته، أكد عضو مجلس النواب البريطاني جون لوثر ميرسر، أن مواطنين أوكرانيين نجحوا في الاستيلاء على آليات عسكرية روسية.

يشار إلى أنه لم يتم تأكيد أو نفي صحة واقعة الجرار تحديداً، بحسب مواقع متخصصة بكشف الحقائق.

الاستيلاء على دبابة

وكان رواد التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو لمجموعة من المواطنين الأوكرانيين بعد أن قاموا بالاستيلاء على دبابة روسية في منطقة خاركيف أمس.

مواطنون أوكرانيون يستولون على دبابة روسية
مواطنون أوكرانيون يستولون على دبابة روسية

ونال المقطع تفاعل عدد كبير من المواطنين الذين كانوا يحتفلون معهم بعد أن قاموا بأسر جندي روسي، بحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ستار".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مشاهد مؤلمة من خيام اللاجئين على معابر دول جوار أوكرانيا مشاهد مؤلمة من خيام اللاجئين على معابر دول جوار أوكرانيا
اكتشف المزيد