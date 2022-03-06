شاهد.. أب يرمي بنفسه أمام ثور هائج لينقذ ابنه من موت محتم

شهدت إحدى مسابقات رعاة البقر مشهدا دراميا رصدته عدسات الكاميرات عندما حاول والد عبثا إبعاد ثور هائج عن ابنه المطروح أرضا، ليقرر الأب أخيرا حمايته بجسده.

ونشرت قناة "Inside Edition" على موقع يوتيوب، فيديو للأب وهو يلقي بجسده فوق نجله الملقى على الأرض أمام الثور الهائج قبل لحظات من وصول الثور لهما ونُطح الأب الذي تلقى الصدمة بجسده بدلاً من ابنه.

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ونجح الأب في حماية ابنه من موت محتم لا سيما وأنه كان وقع أرضا غير قادر على الحركة والدفاع عن نفسه من هجوم الثور.

بدورها أوضحت القناة أن مصارع الثيران كودي هوكس، البالغ من العمر 18 عامًا، سقط بالقرب من بوابة حلبة الثيران، لكن جهود والده أسفرت عن نجدته من موت محقق.