فيديو خاطئ.. هذه ليست امرأة عمرها 399 عاماً أبداً!

في عصر الإنترنت، ومع الانتشار الهائل والسريع للمعلومات خصوصاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تكثر الشائعات الخاطئة والأخبار المغلوطة، وهو ما يحتاج عناية كبيرة أثناء نقل الخبر وتدقيق أكبر.

وفي أحد الحوادث، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو قيل إنه لامرأة تبلغ من العمر 399 عاما، إلا أنه في الواقع لرجل تايلاندي اسمه وانغ فو ياي، ويبلغ من العمر 109، وذلك بحسب خدمة تقصي الحقائق من رويترز.

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وانتشرت الأخبار المغلوطة بعد تداول الفيديو إلى حد كبير، وسط تعليقات لا أساس لها من الصحة قالت إنه راهب يبلغ من العمر 163 عاما، وأخرى تحدثت عن أنه أكبر معمّر بالعالم.

معمرو العالم

يشار إلى أن موسوعة غينيس للأرقام القياسية كانت أوضحت أن أكبر شخص عاش على الإطلاق هو المرأة الفرنسية جين لويز كالمينت، والتي توفيت في أغسطس 1997 عن عمر يناهز 122 عاما و164 يوما.

وفي فبراير 2022، كان أكبر شخص على قيد الحياة هو المرأة اليابانية كين تاناكا البالغة من العمر 119 عاما.