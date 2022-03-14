معلم يكسر المألوف بدرس العربي.. فيديو يشغل السعوديين
مطالبات على مواقع التواصل بتكريم المدرّس والثناء عليه
لا شك أنه عندما يؤدي الإنسان مهنة بشغف، يتممها على أكمل وجه وبإتقان لا يوصف، هذا ما حصل تماماً مع مدرس سعودي بات حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.
فقد ظهر مدرس اللغة العربية في إحدى مدارس المملكة بالفيديو، يردد كلمات كتبت على سبورة الصف، بألحان موسيقية وتمايل ورقص، ما أدخل الابتسامة إلى قلوب طلابه الذين ظهروا أيضاً متناغمين مع الدرس إلى حد لا يوصف.
وراح الأطفال يرددون مع الأستاذ بكل شغف وتركيز، كما يعيدون وراءه حركات جسده بحذافيرها.
فيما انتشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي وتوالت عليه ردود الأفعال الإيجابية التي أثنت على فعل المعلم وسط مطالبات بتكريمه.
ويبدو أن المعلم قد اتخذ هذه الحركات طريقةـ مستخدما حركات جسمه ويديه وتعبيراته الخاصة لترسيخ المعلومات في أذهان الصغار، وهو ما أتى بنتيجة مرضية كما هو ظاهر!
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