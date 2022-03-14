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شاهد.. محتجة على حرب أوكرانيا تقتحم ستوديو خلال بث مباشر

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شاهد.. محتجة على حرب أوكرانيا تقتحم ستوديو خلال بث مباشر

دبي - العربية.نت

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اقتحمت محتجة على حرب أوكرانيا ستوديو القناة الأولى في التلفزيون الرسمي الروسي حاملة لافتة تقول "لا للحرب" ورسائل أخرى خلال بث تلفزيوني مباشر.

وكانت مذيعة الأخبار إيكاترينا أندريفا تسلم نشرة المساء الخاصة بها قبل أن تبدأ المحتجة في الهتاف وإخبار المشاهدين بعدم تصديق "الدعاية".

ودخلت المرأة استوديو القناة الأولى في مركز أوستانكينو التقني في موسكو للتحدث إلى ملايين المشاهدين.

"أوقفوا الحرب"

فقد كتب على اللافتة التي حملتها باللغتين الروسية والإنجليزية "أوقفوا الحرب" و "لا تصدقوا الدعاية، إنهم يكذبون عليك هنا".

وسرعان ما قام المنتجون بتغيير البث إلى مقطع آخر لمستشفى خلال تعاملهم مع المحتجة.

يشار إلى أن القناة الأولى هي أكبر قناة في روسيا ويقدر عدد مشاهدها بنحو 250 مليون مشاهد حول العالم،وفق موقع "إكسبرس" البريطاني.

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