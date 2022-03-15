مشاهد صادمة لسيارة تدهس طفلا.. ونجاته بأعجوبة

نجاة طفل من موت محتم، بعدما صدمه "جيب" عندما كان يلهو ويلعب، في شرق مدينة صور اللبنانية.

لبنان :نجاة طفل من الموت في المعشوق شرق مدينة صور

pic.twitter.com/igyPDsJfUt — الصحيفه المسائيه (@EveningPress2) March 15, 2022

ويظهر فيديو تم تداوله على مواقع التواصل، أطفالا يلعبون في الشارع عندما مرت سيارة جيب ولم تنتبه للطفل ودهسته.

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إلا أن الطفل نجا عندما شعر سائق السيارة بشيء تحت العجلة، فتوقف لاستطلاع الأمر تزامنا مع توقف سائق دراجة نارية ومسارعته لنجدته.