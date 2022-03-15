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مشاهد صادمة لسيارة تدهس طفلا.. ونجاته بأعجوبة

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مشاهد صادمة لسيارة تدهس طفلا.. ونجاته بأعجوبة

دبي - العربية.نت

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نجاة طفل من موت محتم، بعدما صدمه "جيب" عندما كان يلهو ويلعب، في شرق مدينة صور اللبنانية.

ويظهر فيديو تم تداوله على مواقع التواصل، أطفالا يلعبون في الشارع عندما مرت سيارة جيب ولم تنتبه للطفل ودهسته.

إلا أن الطفل نجا عندما شعر سائق السيارة بشيء تحت العجلة، فتوقف لاستطلاع الأمر تزامنا مع توقف سائق دراجة نارية ومسارعته لنجدته.

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