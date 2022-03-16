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شاهد بايدن يثير موجة ضحك.. "خلط" بينه وبين زوج نائبته

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U.S. President Joe Biden delivers remarks on Russia's attack on Ukraine, in the East Room of the White House in Washington, U.S., February 24, 2022. Picture taken February 24, 2022. REUTERS/Leah Millis
جو بايدن
جو بايدن

شاهد بايدن يثير موجة ضحك.. "خلط" بينه وبين زوج نائبته

البيت الأبيض: إيمهوف زوج كاملا هاريس مصاب بفيروس كورونا

دبي - العربية.نت

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أخطأ الرئيس الأميركي جو بايدن بتعبيره عندما كان يخاطب الصحافيين لإخبارهم بأن داغ إيمهوف زوج كاملا هاريس، نائبته مصاب بفيروس كورونا.

وقال إن زوج السيدة الأولى أصيب بكورونا مما أثار ضحكات الحضور لأن هذا الزوج هو بايدن نفسه، حين عاد ليستدرك الخطأ مجددا وقال "السيدة الثانية" بينما لم يعد هناك لقب سيدة ثانية وإنما هناك لقب الرجل الثاني.

وأعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، إصابة إيمهوف زوج كاملا هاريس بفيروس كورونا، موضحا أن هاريس خضعت لفحص كشف الإصابة وجاءت النتيجة سلبية.

وقالت سابرينا سينغ، نائبة المتحدثة باسم هاريس، إن "نائبة الرئيس خضعت لفحص (كشف الإصابة) وجاءت النتيجة سلبية وستواصل الخضوع للفحوص".

لكن بعدما تبينت إصابة إيمهوف، وهو أول من يحمل لقب "السيد الثاني" في الولايات المتحدة بعد أن أصبحت زوجته أول امرأة تتولى منصب نائب الرئيس في البلاد، ألغت هاريس مشاركتها حضوريا في البيت الأبيض في مراسم الاحتفال بشهر تاريخ المرأة.

الرئيس جو بايدن وزوجته جيل ونائبته كامالا هاريس وزوجها - أرشيفية
الرئيس جو بايدن وزوجته جيل ونائبته كامالا هاريس وزوجها - أرشيفية

وأبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن الحضور بأن هاريس فضلت "عدم المخاطرة"، وأنها "من مطلق الحرص الشديد قررت ألا تنضم إلينا اليوم"، لكنه قال إن إيمهوف "بخير".

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