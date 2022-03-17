فيديو تصرف "غير لائق" يورط سفير العراق بلبنان.. وبغداد تتحرك

خلال الأيام الماضية، ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في العراق بفيديو يظهر سفير بغداد لدى بيروت في تصرف وُصف بـ"غير اللائق".

في التفاصيل، تداولت مواقع التواصل مقطعاً مصوراً يظهر منع السفير لأحد أعضاء وفد عراقي زار لبنان مؤخراً لإجراء مباحثات ثنائية، من الإدلاء بتصريح للصحافة.

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استقدام السفير

هذا الأمر دفع وزارة الخارجية العراقية إلى التحرك، حيث طلبت من سفيرها في لبنان، حيدر البراك، الأربعاء، العودة إلى بغداد.

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف، إن وزير الخارجية فؤاد حسين وجه باستقدام السفير حيدر البراك إلى بغداد، مشيراً إلى أن الوزارة ستعمل لـ"الوقوف على حيثيات الموضوع واتخاذ الإجراء المناسب".

المُتحدِّث بإسم وزارة الخارجيَّة

د. أحمد الصحاف :



وزير الخارجيَّة فؤاد حسين @Fuad_Hussein1 يُوجِّه بإستقدام سفير جُمهوريَّة العراق في لبنان حيدر البرّاك إلى بغداد pic.twitter.com/ox71qYkHRl — وزارة الخارجية العراقية (@Iraqimofa) March 16, 2022

أتى ذلك بعد أن طالبت رئيسة كتلة الجيل الجديد في البرلمان العراقي، النائبة سروة عبد الواحد، وزير الخارجية الثلاثاء، بتحويل السفير إلى لجنة تحقيق، وسحب يده من الوظيفة فوراً.

كما سألت فؤاد حسين عن رأي الوزارة في التصرف "غير اللائق" الذي بدر من السفير، وما هي الإجراءات إزاء مثل هذا التصرف.

مباحثات عراقية لبنانية

يذكر أن الخارجية العراقية كانت أعلنت أن وفداً رسمياً كان التقى مع الجانب اللبناني في بيروت بشأن الاتفاقية العراقية اللبنانية، وفق بيان صحافي.

وقال الصحاف إن الوفد العراقي أنهى الثلاثاء، زيارة إلى لبنان، برئاسة السفير العراقي في بيروت حيدر البراك، بعد أن التقى رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي. وتضمنت الزيارة لقاءات بين عدد من المسؤولين العراقيين واللبنانيين من وزارات الخارجية والمالية والبنوك المركزية.

كما بحثت اللقاءات كيفية استفادة العراق من الخدمات والسلع التي يحتاجها من لبنان مقابل النفط الذي يقدمه، في إطار سياسة تكاملية لإيجاد منطقة اقتصادية مشتركة بين البلدين، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".