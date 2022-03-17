ماسك يغير اسمه لـ"إيلونا"ثم يعيده كما كان.. والسبب؟!

يبدو أن السجال بين الزعيم الشيشاني رمضان قديروف، والملياردير الأميركي إيلون ماسك لن يمر مرور الكرام.

فبعد الأخذ والرد بينهما حول دعوة ماسك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقتال "رجل لرجل"، ورد الحليف الشيشاني عليه قائلا، إن ماسك سيواجه هزيمة سريعة، غيّر الملياردير الأميركي اسمه على تويتر إلى "إيلونا ماسك"، وبقي كذلك بضع ساعات إلى أن أعاده كما كان.

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فقد شارك الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، بياناً نُشر عبر تليغرام، يتضمن تحذير الزعيم الشيشاني من السعي إلى تحدي الرئيس الروسي.

وكتب تغريدة شكره فيها على العرض، وقال: "لكن مثل هذا التدريب الممتاز سوف يمنحني الكثير من المزايا.. إذا كان خائفاً من القتال (بإشارة إلى بوتين)، فسأوافق على استخدام يدي اليسرى فقط... ولست أعسر"، موقعاً عليها باسم "إيلونا".

جدل أمام 77 مليون متابع

يذكر أن قديروف، وهو حليف لبوتين ويحكم منطقة الشيشان شبه المستقلة في روسيا، كان شدد على أن بوتين سيطيح بماسك قائلا: "لا أنصحك بالتنافس مع بوتين".

Telegram post by Ramzan Kadyrov, head of Chechen Republic! pic.twitter.com/UyByR9kywq — Elon Musk (@elonmusk) March 15, 2022

جاء ذلك بعدما تحدى ماسك الملياردير الأميركي الذي يعد أغنى رجل في العالم، الرئيس الروسي، في قتال "رجل لرجل"، بحسب ما قال عبر حسابه في تويتر، في إشارة إلى موقفه من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

يشار إلى أن الملياردير الأميركي بات معتاداً على إثارة الجدل على تويتر حيث يضم حسابه أكثر من 77 مليون متابع.

ففي شباط/فبراير، اتهم ماسك الهيئة المشرفة على البورصة التي فرضت عليه عقوبات في السنوات الماضية، بالسعي لإسكات حريته في التعبير.