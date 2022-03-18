فيديو لصديقة ساز القحطاني تنتحب.. وتلوح بوثيقة وفاتها

ما يزال الحزن مهيمناً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد خبر وفاة نجمة التيك توك السعودية الشهيرة ساز القحطاني، إثر حادث سير أليم على طريق العروبة في العاصمة السعودية الرياض.

فقد نشرت صديقة الراحلة وتدعى نجود الفهد، شريط فيديو مؤثرا لها تبكي فيه بحرقة بعد تسلمها شهادة وفاة صديقتها.

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كما أعلنت الخبر للمتابعين مرفقته بتعليق: "توفيت صديقتي وأختي أريج العمري، الله يرحمها ويغفر لها وادعوا لها بالرحمة والمغفرة وحللوها".

كذلك نشرت آخر رسالة للراحلة قبل وفاتها تقول فيها: "الحين أنام بس رجعت حسابي"، في إشارة منها إلى تهكير حسابها على تيك توك ثم إعادته.

نار اشتعلت بالمركبة وهاشتاغ يتصدّر

يذكر أن وسائل التواصل الاجتماعي كانت ضجّت خلال الساعات الماضية بخبر وفاة القحطاني، وأيضاً بانتشار مقطع فيديو أظهر سيارة الراحلة بعد تعرضها لحادث مروري.

وقد اشتعلت النار بالمركبة منهية حياة الأخيرة، في حين تصدّر هاشتاغ #ساز_القحطاني موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

نجمة على مواقع التواصل

وتعد القحطاني، المعروفة أيضا باسم "أريج العمري"، إحدى نجمات "سناب شات" و"تيك توك" السعودية، ويتفاعل معها عدد كبير من المتابعين، إذ تشارك معهم يومياتها من الحفلات وزياراتها للأماكن العامة.

فيما نعاها الكثير من المتابعين، وعبر العديد من رواد التواصل عن حزنهم الشديد لما ألم بها، بعدما أثار خبر وفاتها صدمة كبيرة في صفوف محبيها.

واشتهرت ساز عبر عدة تطبيقات في مواقع التواصل الاجتماعي بينها تيك توك، وإنستغرام، وسناب شات.

كما عملت أيضاً كعارضة أزياء من خلال حفلات ومهرجانات الموضة والأزياء التي نُظمت في المملكة.