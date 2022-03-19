"حاسب الفستان يا هضبة".. عروس تحرج عمرو دياب
الفنان والعروس دخلا بنوبة ضحك
تعرّض الفنان المصري عمرو دياب لموقف طريف أثناء إحيائه أحد الأعراس ما جعله بطل وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.
فقد تداول الرواد مقطع فيديو نشره الإعلامي المصري هاني عزب عبر صفحته الرسمية في فيسبوك، ظهر فيه دياب وهو يغني مندمجاً أثناء الحفل.
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وعن غير قصد داس "الهضبة" على فستان العروس التي كانت تتمايل على أغنياته ما أعاق حركتها.
فما كان منها إلا أن طرقت كتفه بكل لطف كي يبتعد، وبعدما استدرك دخل الاثنان بنوبة ضحك جعلتهما حديث مواقع التواصل الاجتماعي.
إلى ذلك، نشر عزب الفيديو معلقا عليه: "حاسب الفستان يا هضبة"، في حين انهالت عليه التعليقات مثنية على الموقف الطريف.
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