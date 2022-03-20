تحدٍّ ينتشر بين المراهقين على "تيك توك".. والسلطات الأميركية تحذر

انتشر على منصة "تيك توك" تحدي (Orbeez) بين المراهقين، ويشمل استخدام ما يشبه المسدسات المائية لإطلاق "خرز ملون يتمدد عند البلل".

وحذرت السلطات الأميركية من هذا التحدي، مشيرة إلى أنه يمكن أن يؤدي إلى إصابة خطيرة.

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ونشرت صحيفة "ميامي هيرالد" تقريرا حول تحدي "أوربيز" ، الذي سبب بالفعل إزعاجا لبعض المواطنين.

وأشارت إلى وجود "تحذير من وكالات إنفاذ القانون في فلوريدا من هذا التحدي الذي أصبح رائجا على وسائل التواصل الاجتماعي خلال إجازات الربيع".

وهذا التحدي يشمل استخدام ما يشبه المسدسات المائية (لعبة) لإطلاق "خرز ملون - حبيبات" وهو أوربيز، الذي "يتمدد عند البلل".

وقالت الشرطة في ولاية فلوريدا الأميركية، إن غالبية المشاركين بهذا التحدي هم من المراهقين، ويقومون باستخدام الألعاب لإطلاق "الحبيبات الجيلاتينية" على الآخرين، وأحيانا من سياراتهم على سائقين في الشارع.

وأوضحت أنه "على الرغم من كونها طرية (الحبيبات)، إلا أنها يمكن أن تتسبب في إصابة خطيرة، بالإضافة إلى إثارة الذعر"، بمعنى أن هذه الألعاب قد تخيف الآخرين.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أرسل مكتب عمدة مقاطعة "باسكو"، بيانا يخبر فيه الآباء بضرورة تحذير أطفالهم من مخاطر هذا التحدي.

ولفت مكتب العمدة إلى أنه "ليس بإمكان الأوربيز فقط إيذاء شخص ما، ولكن يمكن للشرطي أن يخطئ في اللعبة على أنها مسدس حقيقي، ويرد وفقا لذلك".

وحذرت شرطة "فرناندينا بيتش" من أن "الأوربيز طري، وغير سام، وقابل للتحلل، ولكن يمكن أن يسبب إصابة إذا صدم شخصا بسرعة عالية أو في منطقة حساسة مثل العينين".