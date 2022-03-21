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شاهد.. السيسي يستجيب لطلبات سيدتين مصريتين على الهواء

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تعبيرية

شاهد.. السيسي يستجيب لطلبات سيدتين مصريتين على الهواء

استجاب الرئيس المصري لطلبات سيدتين عبر أحد البرامج في قناة محلية

دبي - العربية.نت

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استجاب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لطلبات سيدتين، عبر أحد البرامج في قناة محلية.

وخلال البرنامج، طلبت المواطنة المصرية جيهان منصور، وهي سيدة تعمل في ورشة تصليح "الكاوتش" لرعاية أسرتها، أن تتحدث مع الرئيس السيسي، ليستجيب السيسي لطلبها قائلا عبر الهاتف: "الست عاوزة تكلمني وإحنا عنينا ليها.. أنا بشكركِ على كل اللي إنتي عملتيه".. لترد السيدة بالقول: "أنا اللي بشكرك.. إنت معيشنا في أمن وأمان، بس أنا عاوزة مشروع عشان أرتاح"، ليقول لها مجيبا: "على عيني حاضر.. على عيني حاضر".

وأضاف السيسي: "عاوز أقولك على حاجة.. مش عاوزك تشيلي الهم.. وبشكرك على اللي ربيتيهم واللي جوزتيهم.. أجرك كبير أوي عند ربنا، وعشان كدة أي حاجة تطلبيها ربنا يستجيب.. كان صعب عليا أوي أسمع إنك عاوزة تكلميني ومدخلش أرد عليكي".

كما استجاب الرئيس السيسي، لطلب سيدة مصرية أخرى من ذوي الاحتياجات الخاصة تدعى محروسة (42 عاما)، تعمل على "تروسيكل"، حيث طلبت أن تسمع صوته وتسلم عليه، ليجيب السيسي هاتفيا: "ما هو مش ممكن أبدا أقول لأ للست محروسة.. أو بنتي اللي تقول أنا نفسي أسلم عليه.. ده أنا اللي يشرفني أني أكلمك".

وتابع السيسي خلال مداخلته الهاتفية: "أهنيكي وأقولك يا بنتي ربنا يجبر خطرك ويعينك، احنا متابعينك لوفائك.. وربنا يطرح البركة في جهدك.. ويطرح البركة في أولادك.. اسمحيلي أن كل اللي أنت بتتمنيه كبنت، ليا أني أوقف جنبك وأقولك.. والله الست المصرية دايما مثل عالي، وأرقى نموذج محترم.. بتشرف بيكي وبجهدك".

وأكمل السيسي: "أنا تحت أمرك.. ادعيلي، وربنا يخلي ولادك أحمد ونورهان، ربنا يخليهم لك وتفرحي بيهم، ويبارك فيكي.. انتي كمان أوعي تحرمينا من دعواتك الطيبة، يا رب يقبل منك ويباركلك.. أنا سعيد أني بهنيكي أنك نموذج جميل لكل ست مصرية، واسمحيلي هنعمل كل شيء، ربنا يعوض عليكي".

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