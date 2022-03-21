شاهد.. دماء وأسلحة في مشاجرة بحفل تخرج طلاب جامعة مصرية

تحول حفل تخرج لطلاب في جامعة مصرية لساحة من الشجار العنيف وتبادل الضرب بين الطلاب ومنظمي الحفل وانتهى بإصابات ودماء.

وأقام طلاب الفرقة الرابعة بكلية التجارة جامعة حلوان حفل تخرجهم بمنطقة التجمع الخامس شرق القاهرة، والذي تحول لساحة معركة وأسفر عن سقوط مصابين، حيث نشب خلاف حول التنظيم وبعض الفقرات والدخول وأعداد المشاركين ومشاركة الفنانين.

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وبدأت المشاجرة بمشادة كلامية بين أحد الطلاب وموظف بالشركة المنظمة، لتنشب معركة ساخنة بين الطلاب الذين احتشدوا لمساندة زميلهم ضد موظفي الشركة.

وقال الطلاب إنه تم الاتفاق مع الشركة على مبلغ مالي محدد لكل طالب في مقابل التعاقد مع أحد الفنانين ليحيي الحفل ليفاجأوا بعد ذلك بعدم حضور أي فنان، مطالبين باستعادة أموالهم وهو ما رفضته الشركة ولذلك حدثت المشكلة.

وأصيب أحد الطلاب بقطع في فروة الرأس استلزم إجراء تدخل جراحي.

تم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.