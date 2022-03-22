فيديو لمسؤول أوكراني يثير زوبعة.. "اخصوا الأسرى الروس"

على وقع استمرار المعارك على الأرض بين الروس والأوكران، تتواصل أيضا الحروب الكلامية عبر الإعلام ومنصات التواصل.

وفي جديد تلك الصراعات، تصريحات لمسؤول طبي أوكراني يدعى "غينادي دروزينكو" أثارت عاصفة من الانتقادات.

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ففي مقابلة تلفزيونية على التلفزيون الرسمي، دعا الرجل إلى إخصاء جميع الأسرى الروس، واصفا إياهم بـ "الصراصير وليس البشر" على حد قوله.

Глава «Мобильного госпиталя» Геннадий Друзенко в прямом эфире телеканала «Украина 24» заявил, что приказал кастрировать раненых российских солдат pic.twitter.com/NlODpSQOp2 — Двач (@ru2ch) March 21, 2022

اعتذار وتهديدات

ما أطلق موجة انتقادات لاذعة بحقه، حيث اعتبر العديد من الناشطين على مواقع التواصل مثل هذا الكلام عنصريا مقيتا.

إلا أن غينادي البالغ من العمر 49 عاد والذي يملك مستشفى متنقلا يعمل شرقي البلاد، عاد وقدم اعتذاره، عازيا كلامه إلى الضغط الذي يتعرض له، بعد تلقي عائلته عدة تهديدات بالقتل، بحسب ما نقلت "نيوزيويك".

فقد أوضح في منشور قصير نشره على صفحته على فيسبوك أسفه للكلمات التي صدرت عنه، ناشرا صورة لتهديد وجه إليه سابقا، فأخرجه على ما يبدو عن طوره.

كما أكد أن مستشفاه "لم ولن يخصي أحداً.. بل إن فريق العمل ينقذ الأرواح".

يوتيوب يتحرك

فيما حظر موقع يوتيوب المقطع الذي تضمن المقابلة، بعد ردود الفعل العنيفة التي أتت رداً على كلامه. .

يشار إلى أن دروزينكو ، يرأس مستشفى بيروغوف التطوعي المتنقل، وهي وحدة طبية مدنية تقدم خدمات للقوات الأوكرانية منذ عام 2014.

كما أنه شخصية مرموقة في البلاد، وقد حصل على العديد من الجوائز لعمله التطوعي، من قبل وزارة الدفاع ومجلس الأمن القومي الأوكراني.

ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي، تتواصل بين الطرفين الحروب الكلامية والانتقادات، وحتى الهجمات السيبرانية، فضلا عن نشر المعلومات المضللة من الطرفين.