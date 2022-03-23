ضجة في مصر.. احتيال باسم الأزهر!

بعدما انشغلت وسائل التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات الماضية، بمنشورات تدّعي تقديم الأزهر مساعدات مالية لمن ليس لديهم وظيفة ثابتة، طالبة من المستخدمين تسجيل أسمائهم في رابط مرفق، ظهرت أخيراً حقيقة الأمر.

فقد نفى بيت الصدقات والمال المصريّ التابع لمشيخة الأزهر صحّة هذه المنشورات.

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ضرب من ضروب الاحتيال

وحذّر في بيان من التعامل مع أي بيانات مضلّلة، مشدداً على ضرورة عدم منح أي معلومات شخصيّة لأصحاب هذه المنشورات مثل رقم الهاتف وأي بيانات غيره.

كما أكّد أن هذه المنشورات ضرب من ضروب الاحتيال لا أكثر.

جاء ذلك في حين سبق وأن نفى متحدّث باسم مشيخة الأزهر لوكالة فرانس برس صحّة ما يُنشر على مواقع التواصل من أخبار منسوبة للأزهر داعياً المستخدمين لاستقاء المعلومات من المنصات والصفحات الرسمية التابعة لمشيخة الأزهر تحديداً.

فيسبوك يحذّر

يذكر أن المنشورات كانت دعت المستخدمين في فيسبوك، إلى تسجيل بياناتهم الشخصيّة في رابط مرفق، وانتشر بعضها مرفقاً بصور عليها شعار "المركز الإعلامي" للأزهر.

وكثيراً ما يحذّر فيسبوك من عمليات الاحتيال التي تحدث على صفحاته من خلال حسابات وهمية للحصول على أموال أو معلومات شخصية من المستخدمين، داعياً إلى عدم الاستجابة لهذه الدعوات والإبلاغ عنها.