مغنية كويتية شهيرة تفجر مفاجأة: أمي توفيت بخطأ طبي

"في يوم الأم"، فجرت المغنية والفاشنيستا الكويتية الشهيرة روان بن حسين، مفاجأة بشأن وفاة والدتها، التي رحلت في يونيو من العام الماضي، بعد إصابتها بفشل في الكلى وفي الرئة.

وقالت روان بن حسين في فيديو بثته عبر حسابها في "سناب شات" أمس الإثنين، أن خطأ طبياً كان وراءه طبيبا ومستشفى خاص في الكويت، أدى إلى وفاة أمها، متهمة وزارة الصحة بالإهمال وعدم التجاوب مع شكواها.

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كما أوضحت إن والدتها قبل وفاتها عانت من آلام وعندما توجهت إلى طبيبها، أكد لها أنها لا تعاني من شيء، وطالبها بإجراء مسحة لفيروس كورونا لتظهر سلبية، لتدخل بعدها في غيبوبة وتصاب بفشل كلوي وتسمم بالدم.

كذلك، ألمحت الفاشينيستا الكويتية إلى أنه عادة ما تقوم المستشفيات الخاصة في الكويت حين ارتكاب أحد أفراد طاقمها لخطأ طبي، بتحويل المريض إلى مستشفى حكومي، وذلك تهربًا من المسؤولية وكي تتحمل وزارة الصحة المسؤولية.

كما أضافت إن المستشفى ادعى أن هناك مضادا غير موجود فيه، وأنه يجب تحويل والدتها إلى مستشفى حكومي، لافتة إلى أنهم "قاموا بتحويل والدتها وهي شبه ميتة"، وذلك وفقا لتقرير المستشفى الحكومي.

وتابعت أن المستشفى الخاص قدم لاحقًا لهم تقريرًا طبيًّا يختلف في مضمونه بشكل تام عن مضمون تقرير المستشفى الحكومي.

وأكدت روان بن حسين أنها تقدمت بشكوى إهمال طبي بحق المستشفى لوزارة الصحة، منذ قرابة 4 أشهر، متهمة وزارة الصحة الكويتية بأنها لم تكلف نفسها عناء الرد عليها، ولم تقم باتخاذ أي خطوة أو فتح تحقيق في القضية.

وطالبت الشهيرة الكويتية، بإنفاذ القانون على الطبيب المتسبب بوفاة والدتها، مشددة على أنهم "لا يريدون تعويضا ماديا وما يريدونه فقط إيقاف الطبيب عن العمل، كي لا يتسبب بوفيات أخرى، على حد تعبيرها.

يذكر أن روان بن حسين اشتهرت منذ عدة سنوات عبر حسابها في سناب شات كـ"فاشنيستا" ثم لاحقا دخلت المجال الغنائي وأطلقت 3 أغنيات حققت ملايين المشاهدات، وآخرها أغنية "آديوس" التي حققت أكثر من 17 مليون مشاهدة في غضون شهرين عبر موقع "يوتيوب".