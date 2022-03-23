هل تذكرون طفلة الملجأ بأوكرانيا؟.. حققت حلمها وغنت أمام الآلاف
جمعية خيرية حققت حلم الصغيرة باختيارها لغناء بافتتاحية حفل أمام حشود غفيرة
عُرفت بـ"فتاة الملجأ"، ونقلت صوتها للعالم أجمع بأغنية أدّتها في الملجأ تحت أصوات القذائف، لتنتشر مشاهدها كالنار في الهشيم على مواقع التواصل، لتعود اليوم مجددا إلى الواجهة.
فقد انتقلت الطفلة الأوكرانية أميليا أنيسوفيتش، ذات الـ7 أعوام إلى الجارة بولندا لاجئة، وبدأت على ما يبدو بتحقيق حلمها بالغناء أمام الجمهور، بعدما قرر منظمو إحدى الحفلات الخيرية الداعمة لأوكرانيا في البلد المضيف أن تفتتح الصغيرة حفلهم.
الحلم تحقق
فوقفت أمام الآلاف بفستان مزركش وغنت نشيد بلادها على الهواء مباشرة، بحفل خيري أقيم في ملعب أطلس أرينا في لودز، في بولندا.
كما أذهلت الحضور بأدائها، فانهالت عليها كاميرات التصوير لالتقاط فيديوهات توثق الحدث، وسط تصفيق هائل من آلاف الناس ممن احتشدوا لرؤيتها.
أغنية من ملجأ
يذكر أن أنيسوفيتش كانت اشتهرت بعد انتشار مقطع فيديو لها قبل أيام، وهي تغني في ملجأ بكييف، وذلك عقب اشتداد الاشتباكات هناك بفعل العملية العسكرية الروسية.
We see you. We really, really see you. 💙💛 https://t.co/Vhln1MjXpX— Idina Menzel (@idinamenzel) March 7, 2022
وظهرت الطفلة تغني أغنية فيلم "فروزن" الشهيرة من "ديزني" التي صدرت عام 2013، أثناء وجودها في الملجأ، ليسمع صوتها الملايين بمن فيهم نجمة الفيلم إيدينا مينزل التي شاركت الفيديو عبر حسابها الرسمي على تويتر معلقة بقلوب تركز للعلم الأوكراني.
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