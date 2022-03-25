تقارير عن بيع أعضاء.. العثور على أم وبناتها الـ3 جثثا جنوب لبنان
المعلومات الأولية تفيد أن القاتل هو من البلدة عينها، وبأنه معجب بإحدى الفتيات
استيقظ أهالي بلدة أنصار جنوب لبنان على خبر مفجع إثر الإعلان عن العثور على أم وبناتها الثلاث جثثاً في أحد البساتين داخل مغارة بعد اختفائهن قبل ثلاثة أسابيع.
وضجت مواقع التواصل بمعلومات متضاربة وأحدثت بلبلة حول مصير الفتيات الثلاث ووالدتهن، وعاش أهالي بلدة أنصار الجنوبية ليلة عصيبة حتى أفيد أنه تم حسم مصيرهن بعد العثور على جثث الأم وبناتها الـ 3 بين بلدتي أنصار وزرارية جنوب لبنان.
وتمكنت عناصر من مخابرات الجيش والأدلّة الجنائية بالوصول إلى المغارة التي اعترف الموقوف لديها بوجود المختفيات داخلها.
وفُقدت عائلة مختار بلدة أنصار الجنوبية المؤلفة من أربعة أشخاص طليقته وبناته الـ 3 في بداية الشهر الحالي.
وتضاربت المعلومات، أمس الخميس، حيث أُفيد بدايةً أنه عُثِر على جثتَين في عين التين-أنصار، ومن ثمّ عُثر على الجثتين الأخريين.
وأوقفت دورية من مخابرات الجيش اللبناني حسين جميل فياض في بلدة أنصار/النبطية، المتهم بجريمة خطف الأم وبناتها.
ووفق المعلومات الأولية فإنّ "القاتل هو من البلدة عينها، وبأنه معجب بإحدى الفتيات".
وأفاد مصدر أمني بأن الموقوف قدّم اعترافات أولية، منها أنه ارتكب جريمته لأسباب شخصية، وحدّد مكان دفن الجثث، في وقت ترددت معلومات أن يكون سبب القتل تجارة الأعضاء البشرية.
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