مشاهد صادمة لاعتداء وحشي لكلب على صاحبته
السلطات ستجري خلال 10 أيام دراسة سلوكية على الكلب لتحديد مصيره
عاشت فتاة عشرينية لحظات مروعة، عندما تعرضت للهجوم من قبل حيوان أليف خاص بها في منزلها في كولومبيا. ونقلت "ديلي ميل" البريطانية عن وسائل الإعلام الكولومبية أن الفتاة البالغة من العمر 25 عامًا كانت تربط حذاءها الرياضي في غرفة نومها عندما تعرضت للهجوم فجأة الخميس من قبل كلبها.
وتمكنت الفتاة، من الزحف من شقتها لطلب المساعدة من جيرانها. ووصلت إلى المصعد، حيث التقطت كاميرا المراقبة الخاصة به الهجوم.
وأظهر الفيديو، محاولات الشابة للإفلات من الكلب، إلا أنه استمر بهاجمتها وعضها في ذراعها اليسرى.
وقد حاولت دفعه بعيداً عبر وضع يدها الأخرى أمام وجهه، وتمكنت لثوان فقط من الضغط على زر المصعد للنزول إلى الردهة، حيث هرع الموجودون إلى مساعدتها.
وأعلنت شرطة مدينة كوكوتا أن المرأة أصيبت بكسور في أصابع يدها اليمنى وكسور متعددة في يدها اليسرى وجروح في الأطراف العلوية.
وأوضحت السلطات أنها ستجري خلال 10 أيام دراسة سلوكية على الكلب لتحديد مصيره مع إمكانية قتله.
-
انظر إلى بايدن يأكل البيتزا مع الجنود الأميركين في بولنداقام الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الجمعة، بزيارة الجنود الأميركيين المتمركزين في بولندا، وشكرهم على خدمتهم وتناول معهم شرائح من البيتزا، بحسب ما ... الأخيرة
-
روسيا تستهدف القيادة الجوية بأوكرانيا.. وتركّز على دونباسالجيش الأوكراني يعلن أن صواريخ روسية استهدفت مركز قيادة القوات الجوية في فينيتسيا.. ومسؤول في البنتاغون يؤكد أن روسيا باتت تعطي الأولوية الميدانية للسيطرة على دونباس العرب والعالم
-
مأساة بمصر.. مصرع وإصابة 10 كانوا في طريقهم لمؤازرة الفراعنة أمام السنغالتنوعت الإصابات وفق ما كشفه التقرير الطبي ما بين سجحات وكدمات وكسور متفرقة ونزيف واشتباه نزيف في المخ وكسر في العمود الفقري مصر