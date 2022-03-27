أموال لساويرس باستاد القاهرة.. والثري المصري "نام واحلم"

مواقف طريفة شهدتها مدرجات استاد القاهرة في مصر خلال مباراة الفراعنة مع السنغال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، والتي انتهت بفوز المنتخب المصري بهدف نظيف أحرزه محمد صلاح.

اللى كان نفسه إنى اكون بوزع فلوس فى الماتش .. يخش ينام و يحلم تانى .. انا كنت بوزع بالونات التشجيع للمتخب اللى بتعمل صوت … و الحمد لله كسبنا … — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) March 26, 2022

فقد تداول ناشطون مقطع فيديو يظهر رجل الأعمال والملياردير المصري نجيب ساويرس وهو يقوم بتوزيع الأموال والهدايا على المشجعين خلال المباراة.

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إلا أن رجل الأعمال المصري ردّ على تلك الأنباء بالنفي، قائلاً في تغريدة إنه لم يقم بتوزيع الأموال بل كان يوزع بالونات تعبيراً عن فرحته بالفوز.

نجيب ساويرس @NaguibSawiris بيرمي فلوس على الجمهور بعد فوز منتخب مصر pic.twitter.com/rlLjU6MkWP — Hager Salah - هاجر صلاح (@Hager_Salah94) March 26, 2022

وكتب على صفحته في "تويتر" "اللي كان نفسه إني أكون بوزع فلوس في الماتش يخش ينام ويحلم تاني، أنا كنت بوزع بالونات التشجيع للمنتخب اللي بتعمل صوت.. والحمد لله كسبنا".

كذلك، تداول رواد التواصل فيديو لمشجع مصري يتناول "محشي ورق عنب" في المدرجات قبل انطلاق المباراة، وأظهر المقطع تفاعله مع الأغنيات الشعبية والوطنية التي كانت تبثها الإذاعة الداخلية ما أثار دهشتهم.

يشار إلى أن المنتخب المصري يستعد لمباراة العودة مع السنغال بعد غد الثلاثاء حيث يكفيه التعادل بأي نتيجة أو الهزيمة بفارق هدف فيما يحتاج الفريق السنغالي للفوز بفارق هدفين للصعود.