شاهد شرطية سير تقع مغمى عليها عند تقاطع مكتظ.. وهذا ما حصل

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور لشرطية سير وقد أغمي عليها في وسط الشارع.
ففيما كانت الشرطية تنظم السير، أحست بدوار وسقطت أرضا عند أحد التقاطعات وسط الشارع. وما إن لاحظ السائقون ما حل بها حتى سارعوا إلى إيقاف سياراتهم وسط الشارع لحمايتها وتقديم العون لها.
الصين المتنوعة: شرطية مرور تسقط على الأرض أثناء العمل …وأصحاب السيارات يهرعون لإسعافها!#إنسانيات pic.twitter.com/bD4E165LMn— CGTN Arabic (@cgtnarabic) March 27, 2022
مادة اعلانية
ووثق فيديو نشرته وكالة CGTN الصينية محاولة السائقين إيقاظها، وعندما فشلوا قاموا بحملها ووضعها في سيارة أحدهم ونقلوها إلى المستشفى حيث تلقت رعاية طبية.
وقد أثنت التغريدات على شهامة السائقين الذين مدوا يد المساعدة للشرطية.
اقرأ أيضاً
-
بعد سنوات من تمتع مستخدمي آيفون بها.. واتساب تبدأ باختبار هذه الميزةيستطيع مستخدمو هذه الخدمة الاستجابة بسرعة للنصوص باستخدام الرموز تكنولوجيا
-
دقق جيداً.. ماذا ترى في هذه الصورة؟الصورة بها خدعة بصرية حيث تحتوي على 6 أشياء.. فراشة وأوراق شجر و4 وجوه الأخيرة
-
هذه خطوط موضة الربيع وفق نجمات حفلات ما بعد الأوسكارتُشكل حفلات ما بعد الأوسكار تقليداً يرافق حفل توزيع جوائز الأكاديميّة للجدارة الذي يُعرف بين العامة باسم حفل الأوسكار. أما اهتمام النجمات بهذه الحفلات ... العربية ستايل
مادة إعلانية