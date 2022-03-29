شاهد شرطية سير تقع مغمى عليها عند تقاطع مكتظ.. وهذا ما حصل

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور لشرطية سير وقد أغمي عليها في وسط الشارع.

ففيما كانت الشرطية تنظم السير، أحست بدوار وسقطت أرضا عند أحد التقاطعات وسط الشارع. وما إن لاحظ السائقون ما حل بها حتى سارعوا إلى إيقاف سياراتهم وسط الشارع لحمايتها وتقديم العون لها.

الصين المتنوعة: شرطية مرور تسقط على الأرض أثناء العمل …وأصحاب السيارات يهرعون لإسعافها!#إنسانيات pic.twitter.com/bD4E165LMn — CGTN Arabic (@cgtnarabic) March 27, 2022

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ووثق فيديو نشرته وكالة CGTN الصينية محاولة السائقين إيقاظها، وعندما فشلوا قاموا بحملها ووضعها في سيارة أحدهم ونقلوها إلى المستشفى حيث تلقت رعاية طبية.

وقد أثنت التغريدات على شهامة السائقين الذين مدوا يد المساعدة للشرطية.