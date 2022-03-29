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شاهد.. جنود أوكرانيون يطلقون النار على أسرى روس

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روسيا و أوكرانيا

شاهد.. جنود أوكرانيون يطلقون النار على أسرى روس

مقطع متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لمشاهد منسوبة لجنود أوكرانيين يقومون بإطلاق النار بشكل مباشر تجاه أقدام جنود أسرى روس من مسافة قصيرة جدا

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

مع تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ودخولها اليوم الثلاثاء يومها الـ34، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمشاهد تمت نسبتها لجنود أوكرانيين يقومون بإطلاق النار بشكل مباشر تجاه أقدام جنود أسرى روس من مسافة قصيرة جدا.

هذا وحذر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو من أن بلاده سترد بشكل مناسب إذا زودت دول حلف الناتو أوكرانيا بمقاتلات وأنظمة دفاع جوي.

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وأوضح، خلال مؤتمر صحفي، أن ما وصفه بالتوريد غير المنضبط للأسلحة إلى أوكرانيا قد يشكل تهديدا لأوروبا.

كما أكد شويغو أن المرحلة الأولى من العملية العسكرية حققت كل أهدافها، مشيرا إلى أن القوات ستركز على تحقيق الهدف الرئيسي وهو تحرير إقليم دونباس.

وقال إن نحو 600 من المرتزقة الأجانب قتلوا خلال الأسبوعين الماضيين في أوكرانيا.

قبل ذلك قالت وزارة الدفاع الروسية إن الجيش دمّر قاعدة أوكرانية رئيسية للتزود بالوقود في منطقة ريفن الأوكرانية. وأوضحت في بيان أنها دمرت 68 منشأة عسكرية أوكرانية و3 ثلاث مسيرات خلال يوم واحد.

وقالت الدفاع الروسية إنها أسقطت 123 طائرة أوكرانية و74 مروحية و311 مسيرة منذ بداية العملية العسكرية.

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