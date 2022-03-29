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شاهد واحكم.. وزير لبناني يرد على أجوبة صحافي بأغنيات

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شاهد واحكم.. وزير لبناني يرد على أجوبة صحافي بأغنيات

العديد ممن شاهدوا الفيديو أعربوا عن استيائهم من هذا التصرف في حين رأى البعض أنه موقف "طريف"

دبي - العربية.نت

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أحدث مقطع فيديو لوزير لبناني نشر على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، انقساما بالآراء بين مؤيد ومعارض.

ويتضمن الفيديو مقطعا مصورا لوزير الطاقة اللبناني وليد فياض أثناء مغادرته جلسة لمجلس النواب انعقدت في قصر "اليونسكو".

ولحق به أحد الصحافيين لسؤاله عن ملف الكهرباء، إلا أن الوزير أكمل طريقه من دون الإجابة، فتبعه الصحافي وهو يقول له أجبني بكلمة فقط. وفوجئ الصحافي بالوزير وهو يرد عليه بكلمات أغنية للراحلة داليدا "حلوة يا بلدي".

واستمر الصحافي بالسؤال قائلا "أنت وعدتنا .."، فرد عليه الوزير بأغنية أخرى للفنان وائل كفوري "ما وعدتك بنجوم الليل..".

وأعرب العديد من متابعي الفيديو عن استيائهم من هذا التصرف، في حين رأى البعض أنه موقف "طريف".

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