شاهد واحكم.. وزير لبناني يرد على أجوبة صحافي بأغنيات
العديد ممن شاهدوا الفيديو أعربوا عن استيائهم من هذا التصرف في حين رأى البعض أنه موقف "طريف"
أحدث مقطع فيديو لوزير لبناني نشر على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، انقساما بالآراء بين مؤيد ومعارض.
ويتضمن الفيديو مقطعا مصورا لوزير الطاقة اللبناني وليد فياض أثناء مغادرته جلسة لمجلس النواب انعقدت في قصر "اليونسكو".
الثنائي @RChantaf والوزير #دال_ونقطة وليد فياض في مادّة جديدة 🍊— Fouad khreiss (@fouadkhreiss) March 29, 2022
pic.twitter.com/YAX5V0ME8D
ولحق به أحد الصحافيين لسؤاله عن ملف الكهرباء، إلا أن الوزير أكمل طريقه من دون الإجابة، فتبعه الصحافي وهو يقول له أجبني بكلمة فقط. وفوجئ الصحافي بالوزير وهو يرد عليه بكلمات أغنية للراحلة داليدا "حلوة يا بلدي".
واستمر الصحافي بالسؤال قائلا "أنت وعدتنا .."، فرد عليه الوزير بأغنية أخرى للفنان وائل كفوري "ما وعدتك بنجوم الليل..".
وأعرب العديد من متابعي الفيديو عن استيائهم من هذا التصرف، في حين رأى البعض أنه موقف "طريف".
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