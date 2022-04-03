دعاية لـ"ملابس داخلية" تُغضب أطباء مصر.. وتحرك من النقابة
نقابة أطباء مصر أكدت أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد هذه الإعلانات التي تسيء إلى الشعب المصري ومهنة الطب في مصر
أعربت نقابة أطباء مصر، الأحد، عن غضبها بعد رصد أحد الإعلانات التجارية لإحدى شركات الملابس الداخلية، والذي تم بثه على الفضائيات المصرية ومواقع التواصل الاجتماعي. وأكدت النقابة أطباء مصر "رفضها واستهجانها لهذا الإعلان شكلًا ومضمونًا، حيث ينطوي الإعلان على تنمر صريح وواضح على المواطن المصري وتأجيج لمشاعر الشعب المصري وإظهار المواطن المصري بصورة لا تليق، حيث يُظهر الإعلان التجاري المواطن المصري بملابس داخلية مُهتَرِئة".
وأضافت النقابة في بيانها "أن الإعلان تضمن إساءة وإهانة للفريق الطبي حيث أظهر المواطن المصري في صورة مريض يطلب الكشف الطبي ويقوم طبيب وممرضة بالسخرية والتهكم على ملابسه الممزقة، وهو ما ينتفي مع سلوك الفريق الطبي وتجرمه لوائح آداب المهن المختلفة وفي مقدمتها المهن الطبية"، بحسب ما نقلت بوابة "أخبار اليوم" الرسمية.
وقالت النقابة في بيانها: "احتوى هذا الإعلان على أسلوب مُبتذل وتنمر على المواطن المصري وإساءة للفريق الطبي وخرقًا لقانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام وكذلك ميثاق الشرف الإعلامي الصادر بقرار رقم 17 لسنة 2017".
وبحسب ما جاء في البيان، و"وفقًا لأحكام القانون 93 لسنة 2016، فإن نقابة أطباء مصر تطالب الجهات المعنية بوقف بث هذا الإعلان فورًا والتحقيق مع المسوؤلين عن إنتاج ونشر هذا الإعلان طبقًا لأحكام القانون رقم 189 لسنة 2020 والخاص بإضافة مادة 309 مكرر ب لعقوبة التنمر إلى قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937".
كما أكدت نقابة أطباء مصر أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد هذه الإعلانات التي تسيء إلى الشعب المصري ومهنة الطب في مصر.
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