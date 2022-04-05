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فيديو مرعب.. لمطاردة مثيرة بين لص ومصريين في الجيزة

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فيديو مرعب.. لمطاردة مثيرة بين لص ومصريين في الجيزة

اللص كان تحت تأثير المخدرات فاصطدم بسيارة متوقفة بالطريق

القاهرة - العربية.نت 

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر فيديو لمطاردة مثيرة بين سكان في منطقة الجيزة ولص سيارات تواجد هناك.

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وكشف المقطع المصور ملاحقة الأهالي للص بعد قيامه بسرقة السيارة وتمكنهم من ضبطه رغم محاولته الهروب.

وتلقت أجهزة الأمن بلاغا يفيد بضبط أحد الأشخاص في منطقة فيصل، خلال محاولته سرقة سيارة، وبالفحص تبين أن قائد السيارة مسجل خطر، ومتخصص في سرقة السيارات.

تحت تأثير المخدرات

كما أكد شهود العيان أن قائد السيارة كان تحت تأثير المخدرات حيث اصطدم بسيارة متوقفة بالطريق مما لفت انتباه المارة والأهالي الذين تشككوا فيه وطاردوه واكتشفوا أنه لص.

إلى ذلك، اصطحب رجال المباحث قائد السيارة لديوان القسم، وتم استدعاء صاحبها لاستلامها. وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.

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