صورة لمحمد صلاح على إنستغرام تثير الجدل.. هل هي رسالة مبطنة؟

أثار نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي محمد صلاح الجدل بشأن إمكانية تجديد عقده مع ناديه، بعدما نشر صورة تدل على حبه للريدز، رغم تصريحاته التي تشير إلى تجميد المفاوضات مع إدارة النادي.

ونشر محمد صلاح، مساء الجمعة، عبر حسابه على "إنستغرام" صورة له، وتظهر في الخلفية جملة: "صنع ليفربول من أجلي، وولدت أنا من أجل ليفربول"، دون كتابة أي تعليق مع الصورة.

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وينتهي عقد الفرعون المصري مع ليفربول في يونيو 2023، وبات قريبا من التوصل لاتفاق بشأن تجديد تعاقده للبقاء في صفوف ليفربول حتى نهاية مسيرته.

لكن المفاوضات حتى الآن لم تسفر على أي شيء جديد بسبب الخلاف على الراتب، رغم التقارير الصحافية التي أشارت إلى وجود انفراجة بين الطرفين.

وفي وقت سابق، صرح صلاح خلال حوار مع شبكة "سكاي سبورتس" Sky Sports البريطانية، قبل ساعات من مباراة ليفربول الحاسمة ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز: "لا يوجد الكثير لقوله عن تعاقدي مع ليفربول، لكن ما يمكنني قوله إن هناك العديد من الأمور التي لا يعرف عنها أحد أي شيء".

وأضاف: "لا يمكن أن أكون أنانيا والتحدث عن وضعي الحالي، نحن نمر بأهم فترة للفريق، وبالتالي يجب فقط الحديث عن الفريق والتركيز على ما هو قادم، هذا أهم شيء".

وتابع: "هذا كل ما يمكنني قوله، نأمل أن نتمتع بالإيجابية بصورة أكبر، وسنرى ما سيحدث".

وعن مدى ثقته في التوصل لاتفاق بشأن تجديد تعاقده: "لا يمكنني قول نعم أو لا، سبق وأن صرحت بما أريده، ولكن مرة أخرى لا أريد الحديث عن تعاقدي الآن كون الوضع حساسا".