رونالدو يحطّم هاتف طفل مشجّع.. واللاعب يعتذر!

بعد الجدل الواسع الذي أثارته فعلة اللاعب الشهير كريستيانو رونالدو، باعتدائه على طفل مشجع لإيفرتون، حينما كان غاضباً بعد نهاية مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون بالدوري الإنجليزي الممتاز، ظهر السبت، ونشر والدة الطفل لمطقع فيديو أظهر ما حدث، اعتذر النجم البرتغالي عما بدر منه.

واعتبر رونالدو على حسابه في إنستغرام، أنه ليس من السهل التعامل مع المشاعر في اللحظات الصعبة، مثل تلك التي نواجهها حاليا مع مانشستر يونايتد، مؤكداً أنه ورغم ذلك، يجب أن نكون محترمين دائما، وصبورين، وأن نكون قدوة للصغار الذين يعشقون اللعبة.

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كما أضاف أنه يود الاعتذار عن لحظة غضبه، داعياً المشجع الصغير لمشاهدة مباراة في أولد ترافورد، تعزيزا للروح الرياضية، وفق تعبيره.

شكوى في الشرطة.. والعائلة تتدخل

وأتى هذا الاعتذار بعدما غدا اللاعب الشهير حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بسبب ما بدر منه بعد لقاء مانشستر يونايتد أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي الممتاز.

فخلال خروج اللاعبين، أقدم رونالدو على كسر هاتف أحد مشجعي إيفرتون، الذي يبدو أنه استفزه، فقام بضرب هاتف الصغير الذي كان يصوّره ليرتطم الهاتف بالأرض ويتحطم.

إلى أن تفاقمت الأزمة بعد تعليق والدة الطفل، حول الحادثة، التي كتبت: "رحلة جميلة للمباراة تحولت إلى ذهابي مع جيك لقسم الشرطة. رونالدو حطم هاتف جيك بينما كان بيده بينما كان يقوم بتصويره عند انتهاء المباراة. أنا مصدومة. كيف للاعب محترف أن يعتدي على طفل بهذه الطريقة؟ ماذا كان سيشعر لو فعل أحد الأمر ذاته مع ابنه؟".

Cristiano Ronaldo smashed someone’s phone after the game against Everton.😲 pic.twitter.com/QQLEP4bqbS — Mr FC (@mrfc100) April 9, 2022

ضرب يده وهشّم الهاتف

كما أرفقت الأم صورة لأثر الضربة على يد الطفل، والهاتف المهشم، وذلك وفقاً لما أكدته وسائل إعلام غربية حول الحادث.

يذكر أن اللاعب قد يواجه عقوبات قاسية من رابطة البريميرليغ، بسبب هذه الفعلة، خصوصاً وأن مثل هذه التصرفات مع الصغار ممنوعة تماماً في الملاعب الإنجليزية.

إلى ذلك، ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بالحادث، وانقسم الناس بين مؤيد ومعارض، فمنهم من قال إنها ردة فعل غير مقبولة أبداً من لاعب بمكانة رونالدو، وآخرون اعتبروا أن المشاهير في نهاية المطاف أناس طبيعيون ولهم مشاعرهم التي قد تخرج عن سيطرتهم في حالات معينة كالاستفزاز مثلاً.