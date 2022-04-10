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عذب كلباً حتى الموت.. فيديو يفجر غضباً عارماً في مصر

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تعذيب كلب حتى الموت في مصر
من الفيديو

عذب كلباً حتى الموت.. فيديو يفجر غضباً عارماً في مصر

المتهم رفض الإفصاح عن دوافعه وراء تعذيب الحيوان حتى الموت

القاهرة - العربية.نت

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فيديو بشع انتفضت من أجله جمعيات الرفق بالحيوان، بعدما أثار غضباً واسعاً اضطرت على إثره السلطات المصرية للتدخل والقبض على الفاعل.

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فقد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر مواطناً مصرياً قام بتقييد كلب وعذبه بوحشية، ما دفع جمعيات الرفق بالحيوان لتدشين حملة تطالب السلطات بالتدخل والقبض عليه.

دوافع مجهولة

وكشفت المعلومات أن الواقعة حدثت في قرية سمادون التابعة لمدينة أشمون بمحافظة المنوفية بدلتا البلاد، موضحة أن الفاعل يدعى محمد لطفي فرج أبو العينين، ويعمل مزارعا.

كما تقدم محامون وأعضاء بجمعيات الرفق بالحيوان ببلاغات لمديرية أمن المنوفية، حيث تمكنت السلطات من تحديد هوية الفاعل وضبطه وتحرر له محضرا حمل رقم 4427 لسنة 2022.

إلى ذلك، تبين وفق التحقيقات أن الكلب نفق من جراء التعذيب الذي تعرض له، فيما رفض المتهم الإفصاح عن دوافعه وراء تعذيب الحيوان حتى الموت.

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