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طفل ابتلع سدة زجاجة.. شاهد معلمة تهب لنجدته

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صورة من الفيديو المتداول

طفل ابتلع سدة زجاجة.. شاهد معلمة تهب لنجدته

دبي - العربية.نت

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أثار تصرف معلمة أميركية إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تدخلت لإنقاذ حياة أحد طلابها كاد يموت اختناقاً أثناء حصة مدرسة.

وفي التفاصيل، رصدت كاميرا في أحد الفصول الدراسية طالب وهو يأخذ زجاجة مياه ليضعها في فمه قبل أن ينفلت غطاؤها ويستقر في مدخل التنفس، لتتدخل المعلمة بشكل احترافي وتنقذ حياة الطفل في مقطع فيديو شغل مواقع التواصل على مدى اليومين الماضيين.

كما أظهر الفيديو، التلميذ وهو يركض باتجاه معلمته التي تفاجأت بأنه في وضع حرج بسبب ابتلاعه سدة زجاجة تسببت في إعاقة قدرته على التنفس.

بدورها سارعت المعلمة للوقوف خلف الصغير ولفّت ذراعيها حول جسده وضغطت على منطقة البطن (أعلى السرة) ضغطات سريعة ومتتالية حتى تمكنت من إنقاذه.

إلى ذلك، أشاد رواد مواقع التواصل بتصرف المعلمة، الذي يعتبر من الإسعافات الأولية في حال تعرض أي شخص للاختناق ويعرف بـ(مناورة هايمليش) التي تحمل اسم الطبيب الأميركي الذي اكتشفها، مطالبين بأهمية هذه الدورات التأهيلية لمساعدة الآخرين.

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