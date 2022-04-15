ممر يشق الأشجار بالجزائر؟.. صورة لمنظر خلّاب تشعل التواصل
مصوّر الصورة نفسها نشرها ضمن ألبوم ليقتطع الشك باليقين
بعدما أشعلت صورة خلابة مواقع التواصل منتشرة كالنار في الهشيم بين الجزائريين، لطريق وسط جبال خضراء في الجزائر، كشفت الحقيقة.
فقد اتضح أن الصورة تعود في الحقيقة لطريق سريع في البرازيل، بعد أن زعمت آلاف التعليقات الخاطئة أنها لطريقٌ يخترق جبالاً تكسوها الخضرة في غابة إيعكورن الخضراء بجبال جرجرة، بحسب ما أفادت "فرانس برس".
وتقع جبال جرجرة في منطقة القبائل شرق الجزائر وتشكّل سلسلة تمتدّ بين البويرة وبجاية وتيزي وزو، وهي من المناطق السياحيّة التي تتميّز بمناظر خلاّبة، وذلك وفقا لما أفادت به وكالة فرانس برس.
لكن تلك الصورة التي استخدمت في المنشورات المتداولة لا علاقة لها بالجزائر، حيث تبين أنّها منشورة في حساب مصور برازيلي على انستغرام، والتقطت في منطقة ساو باولو.
كما نشر مصوّر الصورة نفسها ضمن ألبوم في موقع فليكر، مبرزا فيه أيضا مواقع أخرى من الطريق السريع نفسه في البرازيل والذي يحمل اسم Rodovia dos Imigrantes!
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