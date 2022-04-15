.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

تويتر يتحرك ضد عرض شراء من قبل إيلون ماسك

  • الخط
ماسك ، تويتر (شترستوك)

تويتر يتحرك ضد عرض شراء من قبل إيلون ماسك

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن مجلس إدارة تويتر في بيان، اليوم الجمعة، أنه سيتحرك ضد عرض شراء من قبل الملياردير الأميركي إيلون ماسك.

فقد اعتمدت الشركة اليوم الجمعة، خطة لحقوق المساهمين لحماية نفسها من عرض الاستحواذ النقدي الذي قدمه ماسك بقيمة 43 مليار دولار.

كيف سيغير ماسك تويتر لو اشتراه؟ شاهد الملياردير يجيب تكنولوجيا كيف سيغير ماسك تويتر لو اشتراه؟ شاهد الملياردير يجيب

وكان الملياردير الأميركي عرض شراء شركة تويتر، بعد أيام فقط من إعلان رفضه الاستمرار في عضوية مجلس إدارة تويتر.

شراء الأسهم المتبقية

من جهتها، ذكرت تويتر أمس الخميس أن ماسك، الذي يمتلك حاليا نحو 9% من أسهمها ما يجعله أكبر مساهم في الشركة، قدم خطابا إلى الشركة يوم الأربعاء يتضمن اقتراحا بشراء الأسهم المتبقية في تويتر، التي لا يملكها. وعرض 54.20 دولار للسهم.

وقال "استثمرت في تويتر لأنني أؤمن بإمكانية أن تكون منصة لحرية التعبير في جميع أنحاء العالم، وأعتقد أن حرية التعبير هي ضرورة مجتمعية لديمقراطية فعالة ومع ذلك أدرك الآن أن الشركة لن تزدهر ولن تخدم تلك الضرورة المجتمعية في شكلها الحالي، إذ تحتاج للتحول إلى شركة خاصة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
روسيا تخشى تاريخ 4 مايو المقبل.. لماذا؟ روسيا تخشى تاريخ 4 مايو المقبل.. لماذا؟
اكتشف المزيد