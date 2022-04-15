فيديو وحشي لا يصدق.. امرأة تفرغ رصاصها في كلب دون رحمة

في مشهد لا يمت إلى الإنسانية بصلة، انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، اليوم الجمعة، تظهر فيه امرأة في قرية كامد اللوز بالبقاع الغربي، تطلق النار على كلب مستلق على الطريق.

فيما تفاخرت بهذا العمل الوحشي، مؤكدة مقتل الحيوان، بينما تعالت بعض الضحكات التي لم يعرف مصدرها.

لثواني وقفت الدني.

وضحكات الطفل حرقوني..

عايشين مع وحوش مجرمة قاتلة..

حبيبي يا صغَيّر..

كانوا آخر لحظات الك بشمس نيسان..

ليش ما هاجمتها؟ ليش ما وقفت بوجه هالشيطان؟

وهالضحكات مسامير بنعش هالطفولة.

سلمى غندور من كامد اللوز البقاع الغربي، جريمتك برسم الله و @LebISF وضمائر المعنيين! pic.twitter.com/zn7EKNKF3N — Ghina (@GhinaNahfawi) April 15, 2022

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انتقادات وغضب

وقد أشعل هذا المشهد وسائل التواصل، وانهالت الانتقادات الغاضبة من هذا التصرف اللاإنساني بحق الكلب المسكين الذي عجز عن الدفاع عن نفسه.

كما طالب ناشطون بيئيون قوى الأمن الداخلي وجمعيات الرفق بالحيوانات باتخاذ إجراءات بحق المرأة، واصفين إياها بـ"المجرمة"، مشددين على أن "مكانها الطبيعي في السجن".

إقرار قانون "حماية الحيوانات والرفق بها"

الجدير بالذكر أن رئيس الجمهورية ميشال عون كان وقع قانون "حماية الحيوانات والرفق بها" في 29 آب 2017، وذلك بعد إقراره في مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 16 آب 2017 ليدخل حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية.

ويتألف القانون من 30 مادة، حيث يشمل الموجبات العامة للتعامل مع الحيوانات على أنواعها، سواء الزراعية أو الأليفة أو الشاردة أو الخطرة أو المهددة بالانقراض ومدى جواز تملّكها واستخدامها في الترفيه والعمل والتجارب العلمية.

إلا أنه رغم ذلك لا تزال بعض الانتهاكات تقع بين كل فترة وأخرى، وتنتشر على مواقع التواصل فيديوهات لإيذاء وتعنيف وقتل الحيوانات الأليفة، فيما يتباهى الفاعلون بأعمالهم هذه.