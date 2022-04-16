حقيقة مكة محمد.. حسناء تشغل المصريين على مواقع التواصل!

انشغلت الأوساط المصرية ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بواقعة نصب غريبة من نوعها طفت بعض تفاصياها على السطح.

فقد انتشرت صور لفتاة ادعت أن اسمها "مكة محمد"، وقالت إنها طبيبة أسنان، إلا أن رواياتها المتضاربة كشفت سرّها ليتبين لاحقاً أنها حساب وهمي يعمل على استغلال الشباب عبر خداعهم بصور مزيفة كشف أنها معدّلة عبر برنامج "فوتوشوب".

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آلاف المتابعين بوقت قصير

وأضحت المعلومات أن شاباً مجهول أنشأ صفحات وهمية تحت اسم "مكة محمد"، واستطاع بوقت قصير جمع آلاف المتابعين عبر تطبيقي فيسبوك وانستغرام، بعدما قام بتركيب صور لفتاة عشرينية جميلة، ثم زعم أيضاً أنها تعمل في إحدى الجمعيات الخيرية المعروفة في قصر العيني.

إلا أن الأطباء لاحقاً نفوا أي وجود لها في الكلية.

وتبيّن أن ذاك الحساب استغل صور الفتاة المزيفة لاصطياد الشباب والحصول على هدايا ومبالغ مالية وأرصدة شحن على الهاتف المحمول، عبر إيهامهم بقصص خيالية لا أساس لها من الواقع.

روايات متضاربة كشفتها

إلى ذلك، دشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ بعنوان #حقيقة_مكة_محمد، لتتواردت الروايات حولها، وكل منهم يروي قصته معها.

كما أعلن شاب منهم أن الشخص الذي اكتشف أن مكة محمد مزيفة، كشف أن الحساب الوهمي تواصل معه، معترفا بفعلته، إلا أنه نفى تماماً اتباعه أساليب للنصب على الشباب.

حتى أغلق الحساب نهائياً واختفى من صفحات التواصل.

يذكر أن هذه الحادثة أحدثت لغطاً كبيراً وجدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تحذيران من خطورة الموقف وضرورة اتخاذ الحيطة والحذر مع أي حسابات لأشخاص مجهولين أو مشبوهين.