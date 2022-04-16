ضد "حبة السم" .. حيلة في جعبة ماسك للسيطرة على تويتر 

بعدما لوح تويتر بـ "حبة السم" لصد أي محاولات عدائية للاستحواذ على الشركة، يبدة أن الملياردير الأميركي إيلون ماسك، قد يلجأ بدوره إلى حيلة مضادة.

فقد أفادت مصادر مطلعة بأن ماسك ناقش مع عدد من المستثمرين والشركاء مسألة الدخول في محاولات لشراء أسهم تويتر

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كما أوضحت المصادر أن تلك الخطة الجديدة التي تشمل عدد من الشركاء قد يتم الإعلان عنها في غضون أيام، بحسب ما نقلت صحيفة "ذي بوست"

تعاون مع عضو في تويتر!؟

كذلك، رجحت أت يكون التعاون مع شركة الأسهم الخاصة "سيلفر ليك " ، التي كانت تخطط للاستثمار المشترك معه عام 2018 في شركة تسلا"، من ضمن الاحتمالات والأسماء المطروحة

إلى ذلك، كشفت أن إيغون ديربان، الرئيس التنفيذي المشارك لسيلفر ليك، عضو في مجلس إدارة تويتر.

كما تعاون سابقا مهع ماسك في صفقات تتعلق بأسهم تسلا.

حبة السم

أتت تلك المعلومات خلال الساعات الماضية، بعد أن أعلن "العصفور الأزرق في بيان أمس الجمعة أن مجلس إدارة شركة التواصل الشهيرة تبنت بالإجماع إستراتيجية ما يعرف بـ "حبة السم" الدفاعية، ردا على اقتراح الرئيس التنفيذي لتسلا شراء الشركة.

وأوضحت تويتر أن تلك الخطوة التي أطلقت عليها رسميا اسم ”خطة حقوق المساهمين المحدودة المدة”، تهدف إلى تمكين المستثمرين فيها من ”إدراك القيمة الكاملة لاستثماراتهم” في الشركة بتقليل احتمالية أن يقوم أي شخص بالاستحواذ عليها دون أن يدفع علاوة لحاملي الأسهم أو أن يمنح مجلس الإدارة مزيدا من الوقت.

يشار إلى أنه غالبا ما يستخدم مجلس إدارة شركة ما أسلوب ”حبة السم” للتصدي لمحاولة الاستحواذ العدائي الذي تتعرض له شركتهم.

وكان ماسك الذي يتابعه حوالي 81 مليون مستخدم على تويتر كشف سابقا أنه عرض شراء كامل المنصة العملاقة في عالم مواقع التواصل، بعدما بات مؤخرا يمتلك نحو 9% من أسهمها ما يجعله أكبر مساهم في الشركة، ما أثار جدلا واسعا ضمن كواليس تويتر، والمساهمين فيه!