ماذا ترى بالصورة؟.. تفاحة تبين مدى رضاك عن حياتك
ما تراه بالصورة يكشف مدى رضاك عن حياتك
مع انتشار الاختبارات التي تعتمد على الخدع البصرية، تظهر من وقت لآخر صور قد تؤشر إلى شخصيتك، وذلك اعتماداً على ما تراه أولاً.
وهم بصري نشره موقع Bright Side يبيّن مدى رضاك عن حياتك حسب القائمين على الموقع..— إياد الحمود (@Eyaaaad) April 15, 2022
السؤال: لأول وهلة.. ماذا رأيت في هذه الصورة؟
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سأشرح بعد رؤية الردود pic.twitter.com/NCgej6GtId
كما تجتاح تلك الصور والاختبارات وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتم التفاعل معها بشكل واسع عبر التعليقات.
ومؤخراً انتشرت خدعة بصرية تدعي أن الطريقة التي ترى بها هذه الصورة تبيّن مدى رضاك عن حياتك، وفق ما نشره موقع Bright Side.
تفاحة أم وجهان؟
وهنا يكمن السؤال: ماذا ترى للوهلة الأولى؟.. هل رأيت تفاحة مقضومة، أم وجهين متقابلين؟
فإذا رأيت تفاحة مقضومة فهذا يعني أنك شخص واقعي، قنوع، سعيد بما لديه في حياته، أما من رآها وجهان متقابلان، فأنت تمر بمرحلة عدم يقين مع شخص مهم بالنسبة لك.
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