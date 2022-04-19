خطفت الأنظار من دراما رمضان.. صورة لمائدة رمضانية في مصر

خطفت صورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، الأنظار من مسلسلات الموسم الرمضاني بعدما أظهرت مائدة إفطار عامرة، احتشد حولها الصائمون في حي المطرية بالقاهرة.

فقد التم الناس عند أذان المغرب حول مائدة بطول 1000 متر تقريباً، في منتصف الشارع، وضع عليها ما لذّ وطاب من مأكولات الشهر الكريم، ليبدأ الإفطار الجماعي بمشهد أقرب للاحتفال.

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ابتسامات وضحكات

وعلّق الأهالي زينة رمضان فيما كانت المائدة عامرة بصنوف الطعام، ومن حولها يجلس أهالي الحي يتبادلون البسمات والضحكات من هنا وهناك.

يشار إلى أن هذا الطقس الرمضاني الجميل كان من إعداد أهالي عزبة حمادة بالمطرية، الذين تشاركوا أعباء هذا اليوم بالتساوي، من أجل إمضاء أوقات ممتعة مع بعضهم.

إلى ذلك، تُشارك عائلات الحي بمختلف الأعمار للتحضير في الجمعة الرمضانية الفريدة والتي يعرف بها أهالي حي المطرية فقط، حيث لم يتبعهم فيها أحياء أخرى.