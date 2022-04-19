"حرقت الطبخة واتهمت الناس".. سخرية من برنامج سوري

في واقعة غريبة، أثارت مقدمة برنامج طهي على قناة سورية معروفة حملة استهزاء واسعة بعدما حرقت وجبة كانت تعدّها ولامت كادر العمل على ذلك.

فقد باتت الطاهية تهامة الضحاك حديث الأوساط السورية ووسائل التواصل الاجتماعي، بعدما حرقت وصفة "الكباب بالطحينة" في حلقتها، حيث نسيت اللحمة في الفرن خلال العرض.

مادة اعلانية

وعندما تنبّهت إلى ما حدث، لامت العاملين عن النتيجة وقالت باللهجة السورية: "ما قلتلكم ذكروني.. الله يستر!"، ثم توجّهت إلى الفرن لترى الوجبة وقد التدعت.

بعد تلف الوجبة: "منحط اللحمة المحروقة باللبن بتطرى"

حينها حاولت إلقاء اللوم على الموجودين في الاستديو، قائلة: "والله انحرقت اللحمة كتير، أنا برأيي المخرج يطلع فاصل، الحق على الكونترول لأن قلتلهم يذكروني باللحمة". وأضافت بتهكم "اللي انحرق ورق الزبدة.. شفتوا مشانكم مشاهدينا لأن عم ناخد تلفوناتكم انحرقت اللحمة.. بس يلا بتتاكل"، ثم قامت بوضع كرات اللحمة في اللبن وقالت: "هلق بتطرى شوي".

وقد أثار الفيديو جدلا على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط حملة سخرية من تصرف المقدمة وتبعاته، وحسرة على حال الإعلام السوري الذي لم يفلح حتى بتقديم حلقة عن الطبخ، وفق بعض التعليقات.

يذكر أن برامج الطبخ كانت عادت إلى الشاشات السورية بعد قرار وقف صدر العام الماضي، حيث طلب رئيس النظام السوري بشار الأسد من الإعلام الرسمي، وقف عرض هذه النوعية من البرامج "لكيلا تزعج السوريين بصور طعام بعيد المنال"، في وقت بات فيه الأمن الغذائي أكبر مشكلة تواجههم.