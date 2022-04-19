"طفلي مات".. قبل الإعلان الحزين هكذا انتظر رونالدو مجيء التوأم

انقلبت دموع الفرح التي أعلن فيها اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو قبل أشهر، نبأ انتظاره وزوجته توأماً جديداً إلى حزن لا يوصف بعد إعلان وفاة الطفل قبل ساعات.

فنجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي نشر عبر انستغرام في أكتوبر الماضي، خبر حمل زوجته بتوأم، مؤكداً انتظاره بفرح وشوق، شغل بال محبيه بعدما أكد أن قلبه يعتصر ألماً لوفاة رضيعه، لتناهل على الثنائي التعازي، حيث أظهر مجتمع كرة القدم دعمه لرونالدو وعائلته في مصابهم.

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فقد عبّر مانشستر يونايتد عن دعمه للنجم البرتغالي، وقال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "ألمك هو ألمنا يا كريستيانو، نرسل الحب والقوة لك ولعائلتك في هذا الوقت".

كما نشر حساب مانشستر سيتي تغريدة قال فيها: "يتقدم الجميع في مانشستر سيتي بأحر التعازي لكم ولجورجينا"، فيما قال حساب الدوري الإنجليزي: "تعازي الجميع في الدوري الإنجليزي الممتاز لك ولعائلتك كريستيانو".

بدوره، أبلغ ريال مدريد، نادي رونالدو السابق، ببيان رسمي أحرّ التعازي، قال فيه: "يأسف ريال مدريد ورئيسه ومجلس إدارته بشدة لوفاة أحد الأطفال الذين انتظرهم كريستيانو رونالدو وشريكته جورجينا رودريغيز، الريال يشارك العائلة آلامها ويريد أن يُظهر لهم كل الحب والمودة".

أما نادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي، الذي بدأ كريستيانو مسيرته فيه، فدعا اللاعب وعائلته لمزيد من القوة.

وكتب حساب ليفربول على "تويتر": "كل منا هنا في نادي ليفربول نرسل أعمق تعازينا لك كريستيانو ولجورجينا والعائلة".

وأظهر ديفيد دي خيا وماركوس راشفورد، ثنائي مانشستر يونايتد، تغريدات داعمة لزميلهما في محنته.

عائلة النجم أيضاً

ومن العائلة، عبّرت أخت رونالدو كاتيا أفيرو برسالةعن حزنها العميق، وقالت: "ملاكنا الصغير في حضن أبي، في إشارة منها إلى والد نجم كرة القدم المتوفى منذ سنوات".

فيما ردت والدة رونالدو دولوريس أفيرو على بيان الوفاة، برمز تعبيري حزين الوجه.

كما كتب مقدم البرامج بيرس مورغان: "أخبار مفجعة. أحر التعازي لك ولعائلتك".

5 أطفال

يذكر أن النجم البرتغالي كان أعلن وفاه رضيعه الاثنين، وكتب رونالدو رسالة حزينة عبر حسابه بموقع "إنستغرام": "ببالغ الحزن نعلن وفاة طفلنا، إنه أكبر ألم يمكن أن يشعر به أي والد، فقط ولادة طفلتنا تمنحنا القوة لنعيش هذه اللحظة ببعض الأمل والسعادة".

أردف: "نود أن نشكر الأطباء والممرضات على كل الرعاية والدعم المقدمين، لقد دُمرنا، ونطالب بالخصوصية في هذا الوقت الصعب للغاية، ولدنا.. أنت ملاكنا.. سنحبك للأبد".

يشار إلى أن عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز صديقة رونالدو، كانت حاملا بتوأمين ولهما معا طفلة اسمها ألانا.

أما رونالدو فأصبح أبا لخمسة أبناء، أكبرهم كريستيانو جونيور (11 عاما)، إضافة إلى التوأم إيفا وماتيو (4 أعوام) وألانا مارتينا (3 أعوام)، وتضاف إليهم الطفلة حديثة الولادة.