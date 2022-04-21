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توقيف شريك ريهانا الحامل عند عودته من إجازة معها

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LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 11: (L-R) A$AP Rocky and Rihanna celebrate Fenty Beauty & Fenty Skin at Goya Studios on February 11, 2022 in Los Angeles, California. Rich Fury/Getty Images for Fenty Beauty & Fenty Skin/AFP (Photo by Rich Fury / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
ريهانا مع أساب روكي خلال مناسبة في لوس أنجلس في فبراير الماضي

توقيف شريك ريهانا الحامل عند عودته من إجازة معها

تم احتجاز مغني الراب إيساب روكي في لوس انجلوس بسبب واقعة إطلاق نار حدثت في نوفمبر الماضي

العربية.نت

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أوقف مغني الراب الأميركي أساب روكي، شريك حياة المغنية ريهانا، أمس الأربعاء، في مطار لوس أنجلوس للاشتباه بضلوعه في إطلاق نار في نوفمبر الفائت، على ما أعلنت الشرطة.

وقد أوقفت شرطة لوس أنجلوس المغني، واسمه الحقيقي راكيم مايرز، إثر "مشادة بين اثنين من المعارف" في السادس من نوفمبر 2021 في هوليوود، أطلق خلالها المشتبه به النار "بواسطة مسدس على الضحية".

ريهانا مع أساب روكي خلال مناسبة في باريس في فبراير الماضي
ريهانا مع أساب روكي خلال مناسبة في باريس في فبراير الماضي

وأشار موقع "تي. إم. زي" المتخصص في أخبار المشاهير إلى أن المغني البالغ من العمر 33 عاماً أوقف لدى نزوله من طائرة خاصة آتية من بربادوس موطن شريكته ريهانا الحامل بطفل منه والتي اقتربت من موعد وضعها.

ولم تكشف الشرطة هوية ضحية إطلاق النار الذي أصيب بجروح طفيفة، لكنها عرّفت لاحقاً عن المشتبه به الذي توارى مع رجلين آخرين، بأنه راكيم مايرز.

وبحسب رواية الضحية، اقترب المغني مع شخصين منه حاملين مسدسا بينما كان يسير في الشارع. كما قال إن المغني أطلق عليه الرصاص من ثلاث إلى أربع مرات، وأصابت رصاصة يده اليسرى.

المغني آساب روكي (أرشيفية)
المغني آساب روكي (أرشيفية)
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وتم تأكيد العلاقة بين مغني الراب والنجمة ريهانا صاحبة الأغنيات الضاربة الكثيرة وسيدة الأعمال الناجحة في مجال الموضة ومستحضرات التجميل، العام الماضي بعد سنوات من التكهنات.

وكان حُكم على أساب روكي في أغسطس 2019 بالسجن مع وقف التنفيذ على خلفية أعمال عنف إثر عراك في أحد شوارع العاصمة السويدية ستوكهولم.

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