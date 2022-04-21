توقيف شريك ريهانا الحامل عند عودته من إجازة معها

أوقف مغني الراب الأميركي أساب روكي، شريك حياة المغنية ريهانا، أمس الأربعاء، في مطار لوس أنجلوس للاشتباه بضلوعه في إطلاق نار في نوفمبر الفائت، على ما أعلنت الشرطة.

وقد أوقفت شرطة لوس أنجلوس المغني، واسمه الحقيقي راكيم مايرز، إثر "مشادة بين اثنين من المعارف" في السادس من نوفمبر 2021 في هوليوود، أطلق خلالها المشتبه به النار "بواسطة مسدس على الضحية".

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وأشار موقع "تي. إم. زي" المتخصص في أخبار المشاهير إلى أن المغني البالغ من العمر 33 عاماً أوقف لدى نزوله من طائرة خاصة آتية من بربادوس موطن شريكته ريهانا الحامل بطفل منه والتي اقتربت من موعد وضعها.

ولم تكشف الشرطة هوية ضحية إطلاق النار الذي أصيب بجروح طفيفة، لكنها عرّفت لاحقاً عن المشتبه به الذي توارى مع رجلين آخرين، بأنه راكيم مايرز.

وبحسب رواية الضحية، اقترب المغني مع شخصين منه حاملين مسدسا بينما كان يسير في الشارع. كما قال إن المغني أطلق عليه الرصاص من ثلاث إلى أربع مرات، وأصابت رصاصة يده اليسرى.

وتم تأكيد العلاقة بين مغني الراب والنجمة ريهانا صاحبة الأغنيات الضاربة الكثيرة وسيدة الأعمال الناجحة في مجال الموضة ومستحضرات التجميل، العام الماضي بعد سنوات من التكهنات.

وكان حُكم على أساب روكي في أغسطس 2019 بالسجن مع وقف التنفيذ على خلفية أعمال عنف إثر عراك في أحد شوارع العاصمة السويدية ستوكهولم.