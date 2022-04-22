شاهد رونالدو مع عائلته بالمنزل.. يحمل مولودته بعد وفاة توأمها

شارك نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، صورة تجمعه مع طفلته حديثة الولادة عند وصولها إلى المنزل، بعد الوفاة المأساوية لتوأمها.

قال رونالدو: "الآن هو الوقت المناسب لنشعر بالامتنان للحياة" التي وُهبت للطفلة التي رحب بها إلى جانب شريكته جورجينا رودريغيز في العالم.

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وأشار إلى أن كليهما شعر "بكل الحب" الذي تلقته العائلة منذ وفاة الطفل.

وشارك مهاجم مانشستر يونايتد صورة عبر صفحته على "إنستغرام" لطفلته الصغيرة في المنزل محاطة بأسرتها.

قال رونالدو الذي لديه بالفعل ابنة تبلغ من العمر أربع سنوات من رودريغيز، بالإضافة إلى ثلاثة أطفال آخرين: "في منزلنا السعيد... أصبحت جيو وطفلتنا إلى جانبنا أخيراً... نريد أن نشكر الجميع على كل الكلمات والإيماءات اللطيفة".

وكانت دموع الفرح التي أعلن فيها اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو قبل أشهر، نبأ انتظاره وزوجته توأماً جديداً انقلبت إلى حزن لا يوصف بعد إعلان وفاة الطفل قبل ساعات.

فنجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي نشر عبر إنستغرام في أكتوبر الماضي، خبر حمل زوجته بتوأم، مؤكداً انتظاره بفرح وشوق، شغل بال محبيه بعدما أكد أن قلبه يعتصر ألماً لوفاة رضيعه، لتنهال على الثنائي التعازي، حيث أظهر مجتمع كرة القدم دعمه لرونالدو وعائلته في مصابهم.

ووصف لاعب كرة القدم مدى تأثره بالتصفيق لدقيقة واحدة خلال مباراة يوم الثلاثاء بين ليفربول ومانشستر يونايتد.

وأبدت جماهير الفريقين تضامنها مع اللاعب وصفقت له في الدقيقة السابعة، وهو نفس رقم قميص النجم البرتغالي.

غنى بعض مشجعي يونايتد اسم رونالدو ورفعوا قميصه، بينما غنى أنصار ليفربول: "لن تمشي وحدك أبداً"، كما قام مدير الفريق يورغن كلوب بالتصفيق أيضاً.

وقال رونالدو إنه وعائلته "لن ينسوا أبداً لحظة الاحترام والتعاطف هذه". ووصف الزوجان فقدان ابنهما بأنه "أكبر ألم يمكن أن يشعر به أي والدين".