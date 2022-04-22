شاهد.. ماكرون يستعرض مهاراته في الملاكمة

قبل يومين من الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهو يلعب الملاكمة.

وظهر ماكرون في الفيديو وهو يستعرض مهاراته في الملاكمة أمام أحد المدربين في ضاحية سان دينيس، حيث كانت له جولة انتخابية لاجتذاب الناخبين اليساريين.

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With just three days to go before Sunday's election run-off against far-right contender Marine Le Pen, French President Emmanuel Macron was seen sparring with a boxing coach in the suburb of Seine-Saint-Denis pic.twitter.com/xvgLyl44uj — World News 24 (@DailyWorld24) April 21, 2022

وتوجه المدرب إلى ماكرون قائلا: "استمر، استمر، اضربني"، فيما أجابه ماكرون بالقول: "سأفعل ذلك".

ويواجه ماكرون سباقا متقاربا في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، مقررة الأحد المقبل، ضد المرشحة اليمينية مارين لوبان، حيث حذر محللون من أن المشاركة المتدنية قد تكون بمثابة علامة فارقة، على الرغم من أن معظم استطلاعات الرأي تظهر تصدر ماكرون.

واتهم الرئيس الفرنسي منافسته اليمينية المتطرفة بأنها عبدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب حصول حزبها على قرض قبل أعوام من بنك روسي، في مناظرة تلفزيونية حادة قبل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وتخللت المناظرة، التي امتدت إلى الساعات الأولى من صباح الخميس، وهي الوحيدة بينهما في هذه الانتخابات، عبارات مثل "لا تقاطعني"، واتهامات من كل طرف إلى الآخر بأنه غير مؤهل لقيادة فرنسا التي تملك حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وثاني أكبر قوة اقتصادية في أوروبا.